Bahiana volvió a Enseñame Tucumán y regaló otra vez su voz

Bahiana regresó al certamen junto a María Lucía Córdoba, su compañera y amiga de la escuela Secundaria de Yonopongo. Las dos habían sido protagonistas de la primera edición, en 2025, cuando llegaron a la final y se convirtieron en subcampeonas. Esta vez no consiguieron avanzar a la final, pero la participación dejó otro momento para recordar: Bahiana se animó a cantar frente a las cámaras y eligió el tema de Facundo Toro “Sin tí no valgo nada”.