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Bahiana volvió a Enseñame Tucumán y regaló otra vez su voz

La estudiante de la escuela Secundaria de Yonopongo regresó al certamen y dejó un momento especial al cantar frente a las cámaras.

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Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

Algunos talentos se descubren antes de que uno mismo sepa que los tiene. En el caso de Bahiana Galarza Ganim, la primera persona que reconoció su voz fue su abuelo. Años después, esa misma voz volvió a escucharse en los estudios de Enseñame Tucumán, donde la joven participó por segunda vez y sorprendió con una interpretación folclórica.

Bahiana regresó al certamen junto a María Lucía Córdoba, su compañera y amiga de la escuela Secundaria de Yonopongo. Las dos habían sido protagonistas de la primera edición, en 2025, cuando llegaron a la final y se convirtieron en subcampeonas. Esta vez no consiguieron avanzar a la final, pero la participación dejó otro momento para recordar: Bahiana se animó a cantar frente a las cámaras y eligió el tema de Facundo Toro “Sin tí no valgo nada”.

Para su abuelo

Cuando le preguntaron por su relación con la música, contó que comenzó a acercarse al folclore a través de la danza. No obstante, el descubrimiento de su talento para el canto tuvo otro protagonista. “No lo descubrí ni yo ni mi mamá, sino que lo descubrió mi abuelo”, relató.

Se llama Juan Carlos Ganín y es el papá de su mamá. Cuando Bahiana tenía apenas cuatro o cinco años, solía cantarle las canciones que escuchaba en la radio.

No siempre acertaba con las letras, pero eso no parecía importarle demasiado. Su abuelo encontraba en aquella pequeña cantante algo especial.

“Él decía que algún día yo iba a ser una artista muy famosa, como lo es la Negra Mercedes Sosa”, recordó. La comparación quedó como parte de una historia que todavía la acompaña y que volvió a compartir durante su paso por el programa.

Esta vez, además de responder las preguntas, Bahiana regaló una muestra de ese talento que su abuelo había reconocido cuando era apenas una nena. Una manera de demostrar que Enseñame Tucumán también puede ser un escenario para mostrar aquello que sucede fuera de las aulas.

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