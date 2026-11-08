Enseñame Tucumán: el concurso sale del aula y se convierte en experiencia

El aprendizaje no termina cuando se apagan las cámaras ni cuando los estudiantes dejan de responder las preguntas. Para los docentes que acompañaron a los equipos de Enseñame Tucumán, el valor del certamen también estuvo en todo lo que ocurrió antes de la competencia y en lo que quedó después. Las visitas a museos, las lecturas compartidas, los videos, los resúmenes y las conversaciones que llegaron hasta las casas de los alumnos.