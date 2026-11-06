León XIV habló sobre el suicidio y defendió el acceso universal a la salud en Uruguay
El pontífice aseguró que está "bastante en forma" tres semanas después de su operación y pidió que la atención médica esté al alcance de todos. Uruguay es la primera escala de una gira de 12 días que también lo llevará a Argentina y Perú.
Resumen para apurados
- El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para iniciar una gira sudamericana y defender la salud pública, tras ser operado de cáncer de pulmón.
- Recibido por el presidente Yamandú Orsi, el pontífice recorrió Montevideo y abordó el suicidio en un país con leyes seculares como el aborto y la eutanasia.
- El viaje de 12 días continuará en Argentina y Perú, marcando un hito diplomático y pastoral al visitar la patria de Francisco y su propio país de adopción.
El papa León XIV aseguró que está "bastante en forma" y defendió el acceso universal a la atención médica al llegar este viernes a Uruguay, donde inició una gira sudamericana tres semanas después de haber sido operado por un cáncer de pulmón.
Miles de personas, con banderas de Uruguay y del Vaticano, y globos amarillos y blancos, lo aclamaron mientras recorría en papamóvil la rambla de Montevideo rumbo a la céntrica plaza Independencia, donde lo esperaba el presidente Yamandú Orsi.
Aunque muchos fieles y curiosos acudieron a la cita, la plaza estaba medio vacía.
Durante el vuelo, el pontífice habló con los periodistas a bordo del avión sobre su recuperación. "Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", dijo luego el jefe de la Iglesia católica, de 71 años, en su primer discurso en Uruguay.
León XIV visitará 11 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú en 12 días. "Fui a colegio católico, fui bautizada pero creo que hay otras prioridades en la agenda del país que recibir al papa. No me interesa verlo", dijo a la AFP Natalia Reyes, una instructora de yoga de 34 años que trabaja cerca de la presidencia.
Angelo Olivera vendía pañuelos con la cara del papa en la plaza. "Me da lo mismo el papa, pero creo en Dios porque él me salvó cuando estuve mucho tiempo en terapia intensiva", afirmó.
El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, dijo a la AFP que en Uruguay hay "un interés generalizado en la visita del papa" y que las entradas para las misas que el pontífice celebrará el fin de semana en Paysandú y Florida se agotaron rápidamente.
La legislación uruguaya difiere de la postura de la Iglesia en cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado.
El papa también se refirió al suicidio. "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", sostuvo. "Ante la dolorosa realidad del suicidio", la salud pública, la familia y la comunidad son esenciales, añadió.
También elogió el uso de fuentes renovables en Uruguay en un contexto de agravamiento de la crisis climática.
"Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de varios sectores del país", afirmó.
La escala en Argentina
El papa viajará el domingo a Argentina, el país natal de su predecesor, Francisco, que no lo visitó durante su pontificado.
El viaje de León es visto como una especie de doble regreso a casa, explicó a la AFP el vaticanista Christopher White, radicado en Estados Unidos.
"El primer papa latinoamericano de la historia, Francisco, nunca volvió a su país natal. León, ciudadano peruano, ahora recoge ese manto y ese legado", dijo White, autor de un libro sobre el papa León.
Perú, "uno de mis muchos hogares"
El primer papa nacido en Estados Unidos pasó casi dos décadas como misionero en Perú, donde forjó un profundo vínculo con el país y obtuvo la ciudadanía peruana.
Este viernes se refirió a Perú como "uno de mis muchos hogares" y dijo que espera con ilusión ver allí "cosas antiguas, cosas nuevas y sobre todo a la gente".
Perú, la última parada de la gira, vive una fiebre papal. En Lima, los vendedores ofrecen camisetas y rosarios con su imagen, mientras que en las panaderías se vende pan León. Reclusas de una prisión femenina elaboran muñecos a su semejanza.
También se levantó una estatua de León de 14 metros en la ciudad portuaria del Callao, que el papa tiene previsto visitar.
El mismo día, el papa visitará Cusco, la antigua capital inca situada a 3.400 metros de altura, y Pucallpa, en la selva amazónica.
El pontífice también cenará con sacerdotes de su antigua diócesis de Chiclayo, en la costa norte de Perú, y visitará en privado una capilla que ayudó a reconstruir.