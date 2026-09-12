En Tucumán, la canasta básica creció más que la inflación

En tanto, para sortear el umbral de pobreza, ese mismo grupo familiar requirió $ 1.326.619 mensuales para costear la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos contempla bienes y servicios esenciales como transporte, indumentaria, salud y educación. En términos diarios, el presupuesto familiar debió promediar más de $ 44.200 para eludir la pobreza. Si se analiza la escala individual, la unidad de medida por adulto equivalente (varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada) demandó $212.838 para no ser indigente y unos $ 429.327 para cubrir la canasta total.