Tucumán recuperó una estación cloacal que permitirá mejorar el saneamiento de 17 barrios

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró en la capital tucumana la Estación Parque para optimizar el saneamiento de 17 barrios tras invertir $630 millones.
- La planta estuvo inactiva casi 30 años, provocando desbordes en el Canal Sur. La obra incluyó nuevas bombas, tendido de cañerías y mejoras edilicias.
- La reactivación beneficia de inmediato a 12.000 vecinos, evitará la contaminación ambiental y cuenta con capacidad para abastecer hasta 18.000 habitantes.
El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este jueves la Estación de Bombeo Parque, en San Miguel de Tucumán, una infraestructura que llevaba casi 30 años fuera de servicio y cuya recuperación demandó una inversión provincial de $630 millones. La obra permitirá mejorar el sistema de saneamiento cloacal de 17 barrios y evitar que los líquidos residuales sean volcados sin tratamiento en el Canal Sur.
La paralización de la estación había dejado inutilizadas redes troncales que transportan los líquidos cloacales desde distintos sectores de la capital hacia la planta de tratamiento de San Felipe. Como consecuencia, se producían desbordes y derivaciones hacia los canales, con efectos ambientales y sanitarios para los vecinos.
Durante el acto, Jaldo destacó la planificación conjunta entre la Provincia y el municipio para mejorar los servicios esenciales. En ese sentido, señaló que el saneamiento cloacal, la provisión de agua potable y la energía eléctrica forman parte de las prioridades de gestión.
“Hoy estamos cumpliendo una meta más, un objetivo más de lo que hemos planificado, como es dejar habilitada oficialmente esta estación”, expresó.
El mandatario agradeció al presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, y al personal de la empresa por los trabajos realizados. También reconoció los reclamos de los vecinos y pidió disculpas por las dificultades que atravesaron durante los años en que la infraestructura permaneció fuera de funcionamiento.
“Esta obra no solo tiene que ver con infraestructura y saneamiento, sino que impacta directamente en la salud de los vecinos”, afirmó. Además, sostuvo que la recuperación permitirá que los líquidos cloacales lleguen al lugar donde deben recibir su tratamiento definitivo.
Por su parte, la intendenta Rossana Chahla destacó el impacto de las obras de saneamiento en los barrios que durante años padecieron problemas ambientales y sanitarios. “Son obras que no se ven, pero que se sienten. Lo siente la gente que viene postergada hace tanto tiempo”, manifestó.
La jefa municipal explicó que el municipio trabaja junto con la SAT y el Gobierno provincial en el diagnóstico y la planificación de las intervenciones. También señaló que las inversiones necesarias requieren recursos provinciales y de la empresa sanitaria.
Chahla remarcó la importancia de abordar los problemas desde sus causas y garantizar el mantenimiento de la infraestructura. En ese sentido, sostuvo que la recuperación de los sistemas cloacales también contribuye a resolver dificultades vinculadas con las inundaciones y el deterioro del pavimento.
“Es una decisión política muy importante del gobernador y nosotros, desde el municipio, acompañamos para ir solucionando los temas que aquejan año tras año a los tucumanos”, expresó.
A su turno, Caponio explicó que la estación permitirá bombear los líquidos cloacales de 17 barrios hacia la planta de tratamiento San Felipe. Recordó que durante tres décadas la infraestructura permaneció abandonada y que, como consecuencia, los líquidos residuales de la zona desbordaban y llegaban sin tratamiento al Canal Sur.
“Hoy ha sido solucionado completamente y reitero: porque hay decisión política, hay trabajo coordinado entre Provincia, Municipalidad y empresa”, sostuvo.
El titular de la SAT también destacó las inversiones provinciales destinadas a mejorar la provisión de agua potable. Entre ellas, mencionó la perforación de 53 nuevos pozos, la recuperación de las fuentes de Vipos, El Cadillal y Anfama, y la ejecución del nuevo acueducto de Vipos.
Qué trabajos se realizaron en la Estación de Bombeo Parque
La recuperación de la infraestructura incluyó la instalación de tres bombas nuevas, una canasta de rejas para retener los sólidos provenientes del colector y un tablero eléctrico renovado.
También se incorporó un grupo electrógeno automático de gran capacidad y se reemplazaron 600 metros de cañería deteriorada que conecta la Estación Parque con la Estación Sur.
Las tareas comprendieron, además, la recuperación edilicia, la construcción de un laboratorio para el análisis de muestras, la colocación de nueva iluminación y la instalación de un cerco perimetral.
Con la puesta en funcionamiento del sistema, los líquidos cloacales serán derivados hacia la Estación de Tratamiento San Felipe, lo que evitará su vuelco sin tratamiento en el Canal Sur.
Según los datos técnicos de la obra, la intervención beneficia a más de 12.000 vecinos de los barrios Victoria, Ciudadela, Ciudadela Sur, Ejército Argentino, 24 de Septiembre, CGT y zonas aledañas. La infraestructura recuperada tiene capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda y brindar cobertura a una población estimada de 18.000 habitantes.
Del acto participaron también el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el prosecretario de la Honorable Legislatura, Alejandro Martínez; el legislador Tulio Caponio; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri; concejales; el secretario del Sindicato de Obras Sanitarias, Luis Corvalán; y el dirigente César Torres.