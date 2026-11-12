Llegué a Córdoba por un Papa y me reencontré con Dios

Resumen para apurados
- La periodista Graciela Di Vico cubrió la visita del papa León XIV ante 800.000 fieles en Córdoba, un evento histórico que motivó su personal reencuentro con la fe.
- Tras formarse en un colegio católico y alejarse de los dogmas en su juventud, una crisis previa en São Paulo y el mensaje pastoral facilitaron su acercamiento espiritual.
- La movilización masiva refleja la vigencia de la búsqueda trascendental juvenil e impulsa un compromiso social activo basado en la compasión y la dignidad humana.
Hay etapas de la vida en las que uno toma distancia de la fe, pero eso no significa que haya dejado de necesitarla. Hay reencuentros que ocurren casi sin buscarlos, en el momento menos esperado y cuando uno todavía no termina de entender qué es lo que está buscando.
Llegué a Córdoba para cubrir la visita de un Papa. No imaginaba que, además de ser testigo de un acontecimiento histórico, iba a vivir algo mucho más personal, un reencuentro con la fe.
Durante 12 años, mi educación estuvo atravesada por la fe católica. Me formé en un colegio de monjas y, en aquel momento, vivía la espiritualidad como una obligación; asistir a misa, aprender los rezos, formar parte del coro e ir a retiros espirituales. Estas dos últimas actividades, debo decir, las disfrutaba mucho.
Atravesé la adolescencia y llegué a la juventud temprana, esa etapa en la que empezás a cuestionarte todo lo internalizado. Si Dios existe, ¿por qué pasan cosas malas? Si hay tanta pobreza ¿por qué la Iglesia es tan rica? Y con el pasar de los años ese criterio cuestionador se afianzó cada vez más en mí, porque ¿cómo puedo tener un pensamiento moderno y “progre” si creo en algo que no se puede ver y en una institución que existe hace 2.000 años? Vintage, pensaba.
Y así, de a poco, fui dejando atrás algunas costumbres, como ir a misa en Nochebuena, en Pascuas o algún domingo para acompañar a mi mamá. También dejé de recurrir a Dios en los momentos de intranquilidad y de encontrar consuelo en la religión.
Sin embargo, hubo momentos en mi vida en los que sentí una sensibilidad especial con los sucesores de Pedro. La primera vez fue cuando tenía 10 años. Juan Pablo II atravesaba un delicado estado de salud y finalmente falleció dos días antes de mi cumpleaños. Recuerdo que una noche me dormí pensando por qué no le había escrito una carta de despedida. Era chica, pero algo de aquella situación me había movilizado profundamente.
Después pasó con Francisco. Yo ya tenía una edad que me permitía dimensionar lo importante que era que un argentino se convirtiera en el representante de Dios en la Tierra. Y Bergoglio también había llegado para romper esquemas, para ser disruptivo, para cuestionar las estructuras tradicionales y denunciar las mismas injusticias que preocupaban a los jóvenes. Me sentí representada por él. Sin embargo, tampoco volví a la Iglesia.
El primer paso de regreso
Hace unos meses sentí una especie de vacío dentro de mi corazón. La vorágine de la vida no me permitió detenerme demasiado a analizarlo. Quizás estaba demasiado ocupada corriendo detrás de las obligaciones y las exigencias cotidianas. En Palermo, el Papa les habló a los jóvenes sobre los riesgos de convertir la búsqueda del éxito, el dinero y el reconocimiento a cualquier precio en el centro de nuestras vidas. Advirtió que podemos terminar siendo esclavos de aquello que no nos da vida y que postergar el compromiso espiritual para el último momento también entraña un riesgo para nuestro camino de fe. Sus palabras me hicieron pensar en cuántas veces dejé para después aquello que, en el fondo, también necesitaba.
Quizás aquel vacío tenía que ver con una crisis de espiritualidad. No lo supe entonces, pero algo empezó a cambiar en mí aquella tarde, meses después, cuando pisé el primer escalón de la Catedral Metropolitana de São Paulo. Lloré. Y lloré mucho. Una mezcla de angustia y consuelo me invadió el pecho. Salí de allí sintiéndome tranquila y preguntándome por qué había encontrado paz en algo de lo que me había alejado hacía tanto tiempo.
Semanas después, cuando llegó la propuesta de viajar para cubrir la visita de León XIV, no imaginé que ambas experiencias terminarían estando conectadas. Me paralicé. Supongo que por la responsabilidad periodística que implicaba semejante acontecimiento. Dudé. ¿Estaría a la altura de semejante evento histórico? Acepté, aunque con miedos.
Recién después comprendí el enorme regalo que significaba estar ahí. Porque aquello fue mucho más que un hecho histórico. Fue una renovación espiritual, sobre todo para quienes estamos alejados de la religión. Y ahí, en medio de la multitud, de los rezos y de los llantos, comprendí que Dios -o la fuerza espiritual en la que ustedes crean- me había estado preparando para reencontrarme con Él.
Durante las horas previas a partir hacia Córdoba me invadió una sensibilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Estaba ansiosa y emocionada. La verdadera dimensión de lo que estaba por vivir la entendí cuando me encontré frente a ese mar de 800.000 personas. Me sentí diminuta, casi insignificante ante semejante multitud, y curiosamente esa sensación no me produjo inseguridad, sino que me llenó de una especie de contención difícil de explicar. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. Que, de alguna manera, todo me había llevado hasta ahí.
Escribo estas líneas con la piel de gallina y los ojos aguados. Porque saber que todavía existe gente que cree que el amor por el prójimo y la compasión por el otro pueden poner en jaque lo malo de este mundo es, en sí mismo, un motivo para tener esperanza. Pero la esperanza no puede quedarse solamente en la emoción de un encuentro multitudinario, en los aplausos, en los rezos o en las lágrimas. Ahora nos toca hacer lío. Hacer nuestro el mensaje que nos trajo León y que nos conmovió hasta el alma.
Escuchamos a un Papa cálido y paternal, que prioriza la dignidad humana, que demostró conocer las angustias de los jóvenes y las dolencias morales de los latinoamericanos. Un Papa que nos habló de aquello que parece quedar relegado en medio de las urgencias cotidianas, la importancia de mirar al otro, de acompañarlo, de no permanecer indiferentes frente a su soledad.
Quizás me alejé de la Iglesia, cuestioné sus estructuras y dejé de encontrar en ella un lugar de consuelo. Quizás todavía tenga preguntas. Pero hoy entiendo que eso no necesariamente significa haber perdido la fe. Y que, a veces, para reencontrarse con algo, primero hay que tomar distancia. Y estoy convencida que creer, buscar respuestas o necesitar algo que nos trascienda no es patrimonio de las generaciones mayores. Basta con mirar a los miles de jóvenes que llegaron a Córdoba y a Buenos Aires, incluso sin ser practicantes, para entender que hay una búsqueda que sigue más viva que nunca.