Llegué a Córdoba por un Papa y me reencontré con Dios

El primer paso de regreso

Hace unos meses sentí una especie de vacío dentro de mi corazón. La vorágine de la vida no me permitió detenerme demasiado a analizarlo. Quizás estaba demasiado ocupada corriendo detrás de las obligaciones y las exigencias cotidianas. En Palermo, el Papa les habló a los jóvenes sobre los riesgos de convertir la búsqueda del éxito, el dinero y el reconocimiento a cualquier precio en el centro de nuestras vidas. Advirtió que podemos terminar siendo esclavos de aquello que no nos da vida y que postergar el compromiso espiritual para el último momento también entraña un riesgo para nuestro camino de fe. Sus palabras me hicieron pensar en cuántas veces dejé para después aquello que, en el fondo, también necesitaba.