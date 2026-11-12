Sin vueltas: Nati Jota enfrentó a Gimena Accardi y Seven Kayne con una pregunta sobre su vínculo

La apuesta de Accardi para su primera dirección

Gimena Accardi debutó como directora con “Tilf”. Fue la encargada de traer a la actuación a un artista musical. “Fue algo que nos sorprendió mucho desde el inicio con Agus (Navarro). Él era muy disciplinado al principio. Cuando empezó esto, yo no fui a buscar actores, fui por el palo de la música”, contó en el programa. Es que su expectativa era que Kayne fuera “rebelde” y no pudiera amoldarse a los horarios.