Sin vueltas: Nati Jota enfrentó a Gimena Accardi y Seven Kayne con una pregunta sobre su vínculo

Resumen para apurados
- Nati Jota indagó este miércoles en OLGA a Gimena Accardi y Seven Kayne sobre su romance, y el cantante confirmó que mantienen un lindo vínculo tras meses de rumores.
- Ambos se conocieron durante el rodaje de la serie "Tilf", marcando el nuevo presente afectivo de la actriz tras su separación mediática de Nicolás Vázquez.
- Esta primera declaración conjunta formaliza públicamente el lazo sentimental, disipando las especulaciones sobre la diferencia de edad y su hermetismo.
El presente amoroso de Gimena Accardi parece haber vuelto a alcanzar un equilibrio. Después de la dura separación de Nicolás Vázquez el año pasado, atravesada por los conflictos y el escándalo, la actriz volvió a apostar al amor. Nati Jota le preguntó este miércoles en vivo, tanto a Accardi como a Seven Kayne, el actor con el que se la vinculaba, por la relación que hoy los une y no pudieron evadir el tema.
A principios de 2026, Accardi estrenó su serie creada con Agustina Navarro, “Tilf”. La producción innovó desde el lado del aspecto, porque se presentó como una de las primeras novelas argentinas en formato vertical. Se estrenó en enero de 2026 en las plataformas de Instagram, TikTok y YouTube del canal OLGA. Este miércoles, la actriz y el cantante, su compañero protagonista, estuvieron en “Sería Increíble”, el programa que conduce Jersonsky.
Nati Jota arrinconó a Seven Kayne y Gime Accardi
Desde hace tiempo se habla de la relación que une a Accardi y Joaquín Cordovero, el verdadero nombre de Seven Kayne. Pero hasta ahora, no habían tenido apariciones públicas tan directas como la que hicieron este miércoles en OLGA. Pese a que se conocen desde la grabación de “Tilf”, esta fue la primera declaración que dieron en forma conjunta. Pero Accardi decidió no hacer demasiados aportes ni agregar detalles a la revelación que su pareja hizo para el público.
La pregunta por la “onda” que había entre ambos intentó ser evadida, por eso Nati Jota fue directo al grano: “¿Están juntos, no es cierto?”. Tras un breve segundo de pausa, Kayne fue quien tomó la palabra. “Nosotros estamos muy bien. Nos conocimos hace casi un año y viene siendo una relación relinda”, dijo el actor, 14 años menor que su pareja.
Aunque no negaron estar en un noviazgo, tampoco hicieron referencia directa al título que tiene la pareja. Por eso Kayne destacó que el vínculo se vive bien “puertas adentro”. “Lo guardamos mucho. Sí jugamos con eso de la serie, aprovechando que se iba por ahí, pero superlindo todo”, dijo el artista de 27 años.
La apuesta de Accardi para su primera dirección
Gimena Accardi debutó como directora con “Tilf”. Fue la encargada de traer a la actuación a un artista musical. “Fue algo que nos sorprendió mucho desde el inicio con Agus (Navarro). Él era muy disciplinado al principio. Cuando empezó esto, yo no fui a buscar actores, fui por el palo de la música”, contó en el programa. Es que su expectativa era que Kayne fuera “rebelde” y no pudiera amoldarse a los horarios.
Pero con el paso de las filmaciones, el vínculo fue creciendo y las distancias entre ambos achicándose. “Con tanta confianza, yo también estuve más hincha; todo el tiempo que no estábamos filmando, estaba jodiendo”, declaró el actor.