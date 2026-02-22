Sexualmente hablando: “TILF”, los profes de la serie de drama erótico de Olga

En el mes de enero se estrenó, con gran éxito, “TILF”, una serie de drama erótico en formato vertical. Es decir, pensada para ver con el celular, con ese ágil tempo del scrolling (vale decir: cuando se hace correr la pantalla con el dedo). Fue lanzada en las redes del canal de streaming OLGA y en el mismo mes culminó la entrega de lo que, por el momento, es su única temporada: 50 capítulos que duran entre uno y dos minutos, concentrados en una escena. Pero ¿de qué va la serie? El título lo anticipa: TILF es el acrónimo de “Teacher I’d Like to Fuck” (“Maestro/a con quien me gustaría tener sexo”). Aborda el vínculo entre Antonia, una melancólica y sufrida profesora de filosofía (interpretada por Gimena Accardi), y Mateo, un alumno desafiante y transgresor (encarnado por el cantante de trap Seven Kayne).
Previsiblemente, TILF no tardó en encender a miles de fans, que supieron expresar con comentarios ingeniosos y divertidos (también con memes), hasta qué punto la trama los había cautivado. No es de extrañar: aunque en forma más sugerida que explícita, la serie tiene un fuerte contenido erótico, apelando al viejo anzuelo de las fantasías prohibidas.
Escándalo
El argumento de TILF no es demasiado original. De hecho, ha sido abordado en varias películas memorables, que relataron historias mucho más dramáticas. Por ejemplo, en “Notes on scandal” (traducida como “Escándalo”), película británica del 2006, que muestra la obsesión de Bárbara (Judi Dench), una solitaria profesora de historia, con Sheba (Cate Blanchett), la atractiva integrante del departamento de arte de la escuela, quien mantiene una relación clandestina con un estudiante de 15 años. Secreto que Bárbara se encargará de exponer de la manera más cruel, ocasionando una cacería de brujas.
Con un título parecido, también está “Secretos de un escándalo” (en el original: “May December” –“Mayo Diciembre”-, expresión popular en inglés para referirse a las relaciones donde existe una gran diferencia de edad). Película estadounidense de 2023, cuya historia sigue a Elizabeth (Natalie Portman), una actriz en pleno proceso de conocer y “estudiar” a una mujer llamada Gracie (Julianne Moore), a quien va a interpretar en su próximo trabajo. Gracie está casada con Joe, mucho menor, relación que acaparó la atención de la prensa sensacionalista, ya que comenzó cuando ella era una profesora de 36 años y él, un estudiante de 13.
La historia de “May December”, inspirada en un caso real, tuvo lugar a mediados de los ’90, causando conmoción a nivel mundial: Mary Kay Letourneau, de 34 años, profesora de secundaria en la ciudad de Burien, en Washington -casada y con cuatro hijos- tuvo un vínculo sexual con Vili Fualaau, su alumno de 12. Luego de ser descubierta y denunciada por su marido (y declararse culpable), fue sentenciada a siete años de prisión. Pero, mientras aguardaba la sentencia, fue madre de Audrey, la primera de las dos hijas que tendría con Fualaau (la segunda vino cuando ya estaba en la cárcel). La controversial pareja defendió siempre la idea de que estaban “enamorados” y terminaron casándose (aunque con los años, en una entrevista Vili admitió que el asunto no había sido muy “saludable”). Se mantuvieron juntos hasta 2019, cuando él le pidió el divorcio. Un año después, Mary Kay murió de cáncer.
Autocensura
En 2004, el dúo Miranda! lanzó “El profe”, canción que se convirtió en uno de los hits de su álbum “Sin Restricciones”. La letra, bastante explícita; “Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad / Quiero volverme tan vulgar / Voy a engañarte, tonta / Solo para tocarte un poco”. Hace poco más de un año, en una entrevista, el líder Ale Sergi dijo que con su compañera Juliana Gattas habían decidido dejar de cantarla, por “una cuestión de conciencia”. Reevaluando el contenido de su música y los nuevos contextos, prefirieron apartar este tema de su repertorio: “En el momento en que fue escrita se entendía por el contexto en el que nosotros tocábamos: una discoteca alternativa, con una propuesta súper abierta donde venía un montón de gente y hablábamos de derribar prejuicios. Entonces, se entendía que la canción hablaba de un juego de roles consentido”.