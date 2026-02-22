Sexualmente hablando: “TILF”, los profes de la serie de drama erótico de Olga

La historia de “May December”, inspirada en un caso real, tuvo lugar a mediados de los ’90, causando conmoción a nivel mundial: Mary Kay Letourneau, de 34 años, profesora de secundaria en la ciudad de Burien, en Washington -casada y con cuatro hijos- tuvo un vínculo sexual con Vili Fualaau, su alumno de 12. Luego de ser descubierta y denunciada por su marido (y declararse culpable), fue sentenciada a siete años de prisión. Pero, mientras aguardaba la sentencia, fue madre de Audrey, la primera de las dos hijas que tendría con Fualaau (la segunda vino cuando ya estaba en la cárcel). La controversial pareja defendió siempre la idea de que estaban “enamorados” y terminaron casándose (aunque con los años, en una entrevista Vili admitió que el asunto no había sido muy “saludable”). Se mantuvieron juntos hasta 2019, cuando él le pidió el divorcio. Un año después, Mary Kay murió de cáncer.