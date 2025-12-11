El sincericidio de Gimena Accardi: cómo vive su intimidad después del divorcio de Nico Vázquez

Gimena Accardi atraviesa un periodo de cambios profundos en su vida personal, y en las últimas horas decidió hablar públicamente sobre cómo transita su separación de Nicolás Vázquez, con quien compartió 18 años de relación. La actriz se refirió al tema en una entrevista con Moria Casán, luego de que su look en los Martín Fierro de Cine y Series generara una ola de comentarios.