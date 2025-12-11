El sincericidio de Gimena Accardi: cómo vive su intimidad después del divorcio de Nico Vázquez

Gimena Accardi atraviesa un periodo de cambios profundos en su vida personal, y en las últimas horas decidió hablar públicamente sobre cómo transita su separación de Nicolás Vázquez, con quien compartió 18 años de relación. La actriz se refirió al tema en una entrevista con Moria Casán, luego de que su look en los Martín Fierro de Cine y Series generara una ola de comentarios.
Accardi comenzó aclarando que, pese al impacto emocional que implica un divorcio después de tantos años, intenta sostenerse en su entorno cercano y en el trabajo. “El tiempo acomoda muchas cosas. La terapia, los amigos, mi vida diaria… Estoy muy enfocada en el laburo. Una separación siempre es dura, pero lo importante es que fue con amor y que el vínculo esté bien”, expresó.
Sin embargo, la conversación tomó un tono más íntimo cuando Moria le preguntó si estaba atravesando un período de asexualidad. Lejos de esquivar el tema, la actriz respondió con franqueza: “Un poco sí”. También confirmó que hoy se encuentra soltera y que no sintió la necesidad de reaccionar con enojo o revancha al enterarse del nuevo romance de su exmarido.
“Cuando una está bien, puede mirar al mundo de otra manera. Pero la revancha o la venganza no van conmigo. La vida acomoda las cosas sola. No creo en perjudicar a alguien a propósito”, agregó.
Qué opinó sobre el romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández
En una entrevista reciente, Accardi ya había dado señales de su apoyo a la relación entre Vázquez y Dai Fernández, actriz y compañera de elenco en Rocky. Sus declaraciones sorprendieron por el tono afectuoso y la ausencia total de conflicto.
“Dai es un amor, una divina. Es hermosa, talentosa, y siempre fueron muy amigos. Entiendo que en ese acompañarse mutuamente pueda surgir algo. Me alegra por los dos”, afirmó en el programa SQP.
Consultada sobre rumores de infidelidad, fue categórica: “Es lógico que la gente especule, pero yo nunca sospeché nada. Sé que es algo que empezó ahora… o al menos quiero creer que es así”.