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Nati Jota contó cómo se compró dos departamentos antes de sus 32 años: "Hay que ahorrar"

La conductora de Olga se animó a hablar de dinero pese a que admitió que le da mucha vergüenza.

NATI JOTA.
NATI JOTA.
Por Redacción Espectáculos 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En el podcast En Tu Cartera, Nati Jota reveló que compró dos departamentos antes de sus 32 años gracias al ahorro, motivada por la incertidumbre laboral en el streaming.
  • La conductora adquirió su primera propiedad a los 25 tras vivir con sus padres para ahorrar y no alquilar; evitó inversiones complejas y resguardó sus ingresos en ladrillo.
  • Su estrategia busca garantizar un respaldo patrimonial sólido ante la posible caducidad de la popularidad en los medios digitales y la volatilidad del ecosistema del streaming.
Resumen generado con IA

Nati Jota se animó a hablar de su patrimonio después de muchos años trabajando y reveló cómo logró adquirir dos departamentos antes de sus 32 años.

¿Qué dijo Nati Jota sobre su patrimonio?

De acuerdo a lo que contó en el podcast En Tu Cartera (Cocos): “Me compré un departamento en 2019, tenía 25 años. Nunca lo conté, me daba mucha vergüenza… sentía que no tenía nada que ver con la realidad de mis amigos, que algunos todavía vivían con sus padres porque no podían alquilar”.

Entonces, contó que siempre fue muy reservada con el dinero: “Me incomodaba, me daba vergüenza, culpa, nunca me animé a decirlo”.

“A los 23 me quería mudar sola, y en vez de perder mi plata alquilando, banqué un toque más en lo de mis viejos para seguir ahorrando y poder comprármelo, porque ya tenía algo copado ahorrado”, comenzó contando sobre cómo compró su primer adquisición.

“No soy una persona que sepa invertir. Entonces dije: ‘Si no voy a mover la plata, entonces me lo compro’”, contó sobre su decisión, y admitió: “También me da mucha vergüenza decirlo. Pero estoy re contenta, es mucho más grande”.

“Simplemente ahorré porque hay que ahorrar y porque con este laburo nunca sabés cuándo se termina la joda. Entonces aprovecho ahora que me está yendo bien y guardo, porque yo no sé si mañana pincha el streaming, pincha el internet, y aparece un universo que no me incluye tanto o que no me va tan bien”, concluyó contando que está siendo precavida de cara al futuro.


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