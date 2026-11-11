Nati Jota contó cómo se compró dos departamentos antes de sus 32 años: "Hay que ahorrar"

“Simplemente ahorré porque hay que ahorrar y porque con este laburo nunca sabés cuándo se termina la joda. Entonces aprovecho ahora que me está yendo bien y guardo, porque yo no sé si mañana pincha el streaming, pincha el internet, y aparece un universo que no me incluye tanto o que no me va tan bien”, concluyó contando que está siendo precavida de cara al futuro.