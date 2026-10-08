Gimena Accardi mostró el tratamiento estético que se hizo y habló sobre cumplir 41 años

Resumen para apurados
- La actriz Gimena Accardi mostró en redes su tratamiento estético facial a los 41 años y explicó que busca cuidar la salud de su piel, sin intentar aparentar una menor edad.
- Accardi se aplicó la técnica Morpheus, que combina radiofrecuencia y microagujas. Además, relató que utiliza tecnología láser desde hace más de una década en su rutina.
- El mensaje de la actriz busca desmitificar el temor a cumplir 40 años entre mujeres jóvenes, promoviendo hábitos saludables y la aceptación de la madurez sin presiones estéticas.
Gimena Accardi compartió con sus seguidores imágenes del tratamiento estético al que se sometió para cuidar el aspecto de su piel y aprovechó el momento para hablar sobre una cuestión que suele generar debate: el paso del tiempo. A los 41 años, la actriz aseguró que disfruta de la etapa que atraviesa y que no busca aparentar una edad menor.
Desde el consultorio, mientras esperaba que hiciera efecto la anestesia antes de comenzar el procedimiento, explicó que su objetivo es mantener una piel saludable y no borrar las marcas asociadas al paso de los años. En ese sentido, remarcó que los tratamientos forman parte de su rutina de cuidado personal y no de una búsqueda por verse más joven.
La reflexión de Gimena Accardi sobre cumplir 41 años
Accardi contó que decidió hablar del tema porque considera importante transmitir otro mensaje, especialmente a las mujeres jóvenes. “Me puse reflexiva y quiero dar este mensaje que me parece interesante, y es que yo me hago estos tratamientos porque me gusta que mi piel luzca bien, luzca sana, sin manchas y sin marcas de acné”, explicó.
La actriz también marcó una diferencia entre cuidar la piel y tratar de ocultar la edad. “Trabajo con mi imagen, pero no me hago estos tratamientos para aparentar menos edad, no me interesa eso”, sostuvo.
Lejos de renegar de los 40, reivindicó la edad que tiene y aseguró: “Tengo 41 y me encanta tenerlos; de hecho, entre nosotras, es la mejor edad”.
Además, aprovechó para dejar un mensaje para las mujeres más jóvenes: “Está bueno que ese sea el mensaje, que las de veintipico no tengan miedo de llegar a los 40 porque se puede llegar luciendo una buena piel, con buena alimentación, hidratándote, haciendo deporte y con un ayudín con el láser que no viene nada mal”.
Qué tratamiento estético se hizo Gimena Accardi
En esta oportunidad, la actriz contó que se realizó por primera vez Morpheus, un procedimiento que combina radiofrecuencia y microagujas con el objetivo de estimular la producción de colágeno y mejorar el aspecto de la piel.
Accardi explicó que desde hace más de diez años recurre a tratamientos con láser para cuidar diferentes aspectos de su piel. “Yo hace diez o doce años que me hago láser en la piel, que ayuda con las manchas, con las marquitas de acné y a disminuir las arrugas, porque estimula tu propio colágeno”, detalló.
La actriz también explicó por qué prefiere este tipo de procedimientos: “Son tratamientos no invasivos, por eso me gustan, y yo, como fundamentalista y militante del láser, siempre me estoy aplicando”.
Cómo fue el procedimiento y cuándo se ven los resultados
Después de realizarse el tratamiento, Accardi contó a sus seguidores cómo fue la experiencia y habló sobre las molestias que sintió durante la sesión. “Solo me dolió un poco en la frente, que la piel es más finita, el resto es supersoportable”, relató.
También aclaró que los efectos del procedimiento no aparecen de manera inmediata. Según explicó, los resultados comienzan a hacerse visibles aproximadamente un mes después de la sesión.
Más allá del tratamiento elegido, Accardi aprovechó la experiencia para compartir una reflexión sobre el cuidado personal y la edad: para ella, mantener una piel saludable no implica intentar ocultar el paso del tiempo.