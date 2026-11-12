León XIV movilizó las redes con casi 1,5 millones de comentarios y dejó expuesto el desgaste de la política
Resumen para apurados
- Durante su visita a Argentina, el papa León XIV generó 1,5 millones de comentarios en redes, marcados por el apoyo popular y el rechazo a la disputa partidaria.
- El relevamiento en redes expuso la espontaneidad social frente a la política tradicional, donde el presidente Javier Milei resultó el dirigente más mencionado y cuestionado.
- El fenómeno deja en evidencia el desafío de la dirigencia para recuperar la confianza ciudadana y construir consensos ante una sociedad que demanda esperanza y unidad.
La visita del papa León XIV a la Argentina no sólo movilizó a millones de personas en las calles, sino que también generó una intensa conversación en las redes sociales. Durante los principales acontecimientos de su paso por el país se registraron casi 1,5 millones de comentarios en distintas plataformas, con un predominio de expresiones positivas y un fuerte rechazo de los usuarios a los intentos de trasladar la disputa política a las celebraciones religiosas.
Así lo explicó a LA GACETA Pablo Pérez Paladino, consultor y analista político, quien participó de un relevamiento sobre las conversaciones digitales que se generaron alrededor de la presencia del Sumo Pontífice. En diálogo con LG Play, sostuvo que el fenómeno dejó en evidencia una diferencia cada vez más marcada entre la capacidad de convocatoria de la Iglesia y las dificultades de la dirigencia política para despertar confianza y esperanza en la sociedad.
"Hoy la política argentina está muy lejos de poder tener esa capacidad de movilizar, de generar confianza, de generar esperanza", señaló.
Para Pérez Paladino, uno de los aspectos más significativos de la visita fue precisamente la espontaneidad de las manifestaciones populares. Mencionó a las personas que acamparon durante días, a quienes viajaron desde distintos puntos del país y a los fieles que caminaron varios kilómetros para poder ver al Papa, incluso desde lejos.
En ese comportamiento encontró una diferencia sustancial con las convocatorias políticas tradicionales. Según explicó, los partidos perdieron buena parte de la capacidad de movilización que tenían durante el siglo pasado, cuando existían identidades ideológicas, valores y creencias que funcionaban como motores de participación.
"Hoy la gente no tiende a movilizarse solamente por intereses puntuales. Vimos una cantidad de personas que se movilizaron espontáneamente", destacó.
También puso el foco en el clima emocional que acompañó las celebraciones. A diferencia de las manifestaciones vinculadas con reclamos sociales o políticos, donde suelen predominar la bronca y la frustración, consideró que durante la visita de León XIV hubo una expresión colectiva marcada por la alegría, la espiritualidad y la esperanza.
Casi 1,5 millones de comentarios y una conversación mayoritariamente positiva
El relevamiento realizado por el equipo de Pérez Paladino contempló las conversaciones en Facebook, X, YouTube e Instagram durante los principales momentos de la visita papal. El resultado fue contundente: casi 1,5 millones de comentarios y una valoración mayoritariamente positiva de la figura de León XIV.
"En general, casi en su totalidad fue positiva la conversación que giró alrededor del Papa en los diferentes eventos", precisó.
Entre las plataformas, X se destacó como el principal espacio de intercambio. El analista explicó que esa red social concentra buena parte del debate público porque reúne a dirigentes, ciudadanos, medios de comunicación y otros actores con capacidad de intervenir en la agenda.
Su inmediatez y potencial de viralización también la convierten en una caja de resonancia de los acontecimientos políticos y sociales.
Milei, el dirigente más mencionado y también el más cuestionado
En el plano político, el presidente Javier Milei fue el protagonista con mayor cantidad de menciones. También fue quien recibió más cuestionamientos, especialmente después de su intervención durante el encuentro en el Palacio Libertad, en la sala conocida como la Ballena Azul.
Pérez Paladino explicó que distintos sectores de la oposición tomaron fragmentos del discurso de León XIV para confrontarlos con las políticas públicas del Gobierno nacional, particularmente en relación con los sectores más vulnerables.
En ese sentido, recordó que los mensajes históricos de la Iglesia suelen poner el acento en los más desfavorecidos, las personas con discapacidad, quienes no tienen trabajo y los sectores más débiles de la sociedad. Consideró que allí también hubo una utilización política de las palabras del Pontífice.
Junto con Milei, otros dirigentes que tuvieron presencia en la conversación digital fueron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, vinculados con la organización y el desarrollo de las actividades.
La carpa VIP y el rechazo a mezclar la política con la visita papal
Uno de los episodios que generó repercusiones fue la polémica por la carpa VIP, además de los intentos del oficialismo y de la oposición de capitalizar políticamente algunos pasajes del discurso papal.
Según el análisis de Pérez Paladino, cada vez que la política intentó irrumpir en la conversación, encontró una reacción negativa de buena parte de los usuarios.
"La gente tomó posición muy fuerte en decir: esto es algo nuestro, es algo de todos y lo queremos vivir por fuera de la política", describió.
El consultor consideró que existió una intención colectiva de preservar la visita como un acontecimiento propio de la sociedad, sin permitir que las diferencias partidarias ocuparan el centro de la escena.
El mensaje de León XIV y el desafío para la dirigencia
Más allá de la repercusión digital, Pérez Paladino destacó el estilo de liderazgo que mostró León XIV durante su paso por el país. Lo describió como un dirigente medido, de palabras precisas y sin necesidad de recurrir a una exposición excesiva para transmitir autoridad.
También valoró los encuentros del Pontífice con distintos sectores sociales, como ocurrió durante su visita a la cárcel de Devoto, donde coincidieron funcionarios, integrantes del servicio penitenciario, personas privadas de la libertad y representantes de la Iglesia.
Para el analista, esas imágenes dejaron planteada la posibilidad de construir espacios de encuentro alrededor de objetivos comunes, por encima de las diferencias políticas.
En esa línea, interpretó el mensaje final del Papa, cuando convocó a la Argentina a levantarse y caminar, como un llamado a elevar el nivel del debate público, buscar consensos y pensar en el mediano y largo plazo.
"En el medio de las discusiones y de las disputas políticas queda la gente, que tiene muchísimas demandas y necesidades", advirtió.
Sin embargo, también anticipó que la intensidad de la conversación digital comenzaría a disminuir una vez concluida la visita. Consideró que la agenda pública es dinámica y coyuntural, y que tanto las redes sociales como los medios de comunicación volverían a concentrarse progresivamente en los problemas cotidianos y las discusiones políticas.
El fenómeno, concluyó, dejó una señal para la dirigencia: mientras la sociedad respondió masivamente a un mensaje de esperanza y unidad, la política todavía enfrenta el desafío de recuperar la capacidad de convocar, generar confianza y ofrecer una perspectiva de futuro.