León XIV movilizó las redes con casi 1,5 millones de comentarios y dejó expuesto el desgaste de la política

La visita del papa León XIV a la Argentina no sólo movilizó a millones de personas en las calles, sino que también generó una intensa conversación en las redes sociales. Durante los principales acontecimientos de su paso por el país se registraron casi 1,5 millones de comentarios en distintas plataformas, con un predominio de expresiones positivas y un fuerte rechazo de los usuarios a los intentos de trasladar la disputa política a las celebraciones religiosas.