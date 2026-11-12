León XIV movilizó las redes con casi 1,5 millones de comentarios y dejó expuesto el desgaste de la política

Pablo Pérez Paladino, consultor y analista político, destacó en LA GACETA la espontaneidad de las manifestaciones de apoyo y analizó las críticas a Milei y la polémica por la carpa VIP.

Por Redacción Economía 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Durante su visita a Argentina, el papa León XIV generó 1,5 millones de comentarios en redes, marcados por el apoyo popular y el rechazo a la disputa partidaria.
  • El relevamiento en redes expuso la espontaneidad social frente a la política tradicional, donde el presidente Javier Milei resultó el dirigente más mencionado y cuestionado.
  • El fenómeno deja en evidencia el desafío de la dirigencia para recuperar la confianza ciudadana y construir consensos ante una sociedad que demanda esperanza y unidad.
Resumen generado con IA

La visita del papa León XIV a la Argentina no sólo movilizó a millones de personas en las calles, sino que también generó una intensa conversación en las redes sociales. Durante los principales acontecimientos de su paso por el país se registraron casi 1,5 millones de comentarios en distintas plataformas, con un predominio de expresiones positivas y un fuerte rechazo de los usuarios a los intentos de trasladar la disputa política a las celebraciones religiosas.

Así lo explicó a LA GACETA Pablo Pérez Paladino, consultor y analista político, quien participó de un relevamiento sobre las conversaciones digitales que se generaron alrededor de la presencia del Sumo Pontífice. En diálogo con LG Play, sostuvo que el fenómeno dejó en evidencia una diferencia cada vez más marcada entre la capacidad de convocatoria de la Iglesia y las dificultades de la dirigencia política para despertar confianza y esperanza en la sociedad.

“Alma misionera”: la historia de la canción argentina que cantó León XIV durante su visita al país

“Alma misionera”: la historia de la canción argentina que cantó León XIV durante su visita al país

"Hoy la política argentina está muy lejos de poder tener esa capacidad de movilizar, de generar confianza, de generar esperanza", señaló.

Para Pérez Paladino, uno de los aspectos más significativos de la visita fue precisamente la espontaneidad de las manifestaciones populares. Mencionó a las personas que acamparon durante días, a quienes viajaron desde distintos puntos del país y a los fieles que caminaron varios kilómetros para poder ver al Papa, incluso desde lejos.

En ese comportamiento encontró una diferencia sustancial con las convocatorias políticas tradicionales. Según explicó, los partidos perdieron buena parte de la capacidad de movilización que tenían durante el siglo pasado, cuando existían identidades ideológicas, valores y creencias que funcionaban como motores de participación.

"Hoy la gente no tiende a movilizarse solamente por intereses puntuales. Vimos una cantidad de personas que se movilizaron espontáneamente", destacó.

La historia del León XIV contada desde el territorio que marcó su vida: el documental sobre Robert Prevost en Perú

La historia del León XIV contada desde el territorio que marcó su vida: el documental sobre Robert Prevost en Perú

También puso el foco en el clima emocional que acompañó las celebraciones. A diferencia de las manifestaciones vinculadas con reclamos sociales o políticos, donde suelen predominar la bronca y la frustración, consideró que durante la visita de León XIV hubo una expresión colectiva marcada por la alegría, la espiritualidad y la esperanza.

Casi 1,5 millones de comentarios y una conversación mayoritariamente positiva

El relevamiento realizado por el equipo de Pérez Paladino contempló las conversaciones en Facebook, X, YouTube e Instagram durante los principales momentos de la visita papal. El resultado fue contundente: casi 1,5 millones de comentarios y una valoración mayoritariamente positiva de la figura de León XIV.

"En general, casi en su totalidad fue positiva la conversación que giró alrededor del Papa en los diferentes eventos", precisó.

Entre las plataformas, X se destacó como el principal espacio de intercambio. El analista explicó que esa red social concentra buena parte del debate público porque reúne a dirigentes, ciudadanos, medios de comunicación y otros actores con capacidad de intervenir en la agenda.

León XIV en Perú pidió a las autoridades escuchar a las comunidades y proteger a los más vulnerables

León XIV en Perú pidió a las autoridades escuchar a las comunidades y proteger a los más vulnerables

Su inmediatez y potencial de viralización también la convierten en una caja de resonancia de los acontecimientos políticos y sociales.

UN RECUERDO EN EL CELULAR. Durante la misa los fieles levantan sus teléfonos para fotografiar a León XIV durante una de sus actividades en Córdoba. fotos afp UN RECUERDO EN EL CELULAR. Durante la misa los fieles levantan sus teléfonos para fotografiar a León XIV durante una de sus actividades en Córdoba. fotos afp

Milei, el dirigente más mencionado y también el más cuestionado

En el plano político, el presidente Javier Milei fue el protagonista con mayor cantidad de menciones. También fue quien recibió más cuestionamientos, especialmente después de su intervención durante el encuentro en el Palacio Libertad, en la sala conocida como la Ballena Azul.

Pérez Paladino explicó que distintos sectores de la oposición tomaron fragmentos del discurso de León XIV para confrontarlos con las políticas públicas del Gobierno nacional, particularmente en relación con los sectores más vulnerables.

En ese sentido, recordó que los mensajes históricos de la Iglesia suelen poner el acento en los más desfavorecidos, las personas con discapacidad, quienes no tienen trabajo y los sectores más débiles de la sociedad. Consideró que allí también hubo una utilización política de las palabras del Pontífice.

Fervor en Perú: León XIV recorrió Lima en el papamóvil y abrazó a niños con discapacidad

Fervor en Perú: León XIV recorrió Lima en el papamóvil y abrazó a niños con discapacidad

Junto con Milei, otros dirigentes que tuvieron presencia en la conversación digital fueron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, vinculados con la organización y el desarrollo de las actividades.

La carpa VIP y el rechazo a mezclar la política con la visita papal

Uno de los episodios que generó repercusiones fue la polémica por la carpa VIP, además de los intentos del oficialismo y de la oposición de capitalizar políticamente algunos pasajes del discurso papal.

Según el análisis de Pérez Paladino, cada vez que la política intentó irrumpir en la conversación, encontró una reacción negativa de buena parte de los usuarios.

"La gente tomó posición muy fuerte en decir: esto es algo nuestro, es algo de todos y lo queremos vivir por fuera de la política", describió.

El consultor consideró que existió una intención colectiva de preservar la visita como un acontecimiento propio de la sociedad, sin permitir que las diferencias partidarias ocuparan el centro de la escena.

El mensaje de León XIV y el desafío para la dirigencia

Más allá de la repercusión digital, Pérez Paladino destacó el estilo de liderazgo que mostró León XIV durante su paso por el país. Lo describió como un dirigente medido, de palabras precisas y sin necesidad de recurrir a una exposición excesiva para transmitir autoridad.

También valoró los encuentros del Pontífice con distintos sectores sociales, como ocurrió durante su visita a la cárcel de Devoto, donde coincidieron funcionarios, integrantes del servicio penitenciario, personas privadas de la libertad y representantes de la Iglesia.

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo

Para el analista, esas imágenes dejaron planteada la posibilidad de construir espacios de encuentro alrededor de objetivos comunes, por encima de las diferencias políticas.

En esa línea, interpretó el mensaje final del Papa, cuando convocó a la Argentina a levantarse y caminar, como un llamado a elevar el nivel del debate público, buscar consensos y pensar en el mediano y largo plazo.

"En el medio de las discusiones y de las disputas políticas queda la gente, que tiene muchísimas demandas y necesidades", advirtió.

Sin embargo, también anticipó que la intensidad de la conversación digital comenzaría a disminuir una vez concluida la visita. Consideró que la agenda pública es dinámica y coyuntural, y que tanto las redes sociales como los medios de comunicación volverían a concentrarse progresivamente en los problemas cotidianos y las discusiones políticas.

El fenómeno, concluyó, dejó una señal para la dirigencia: mientras la sociedad respondió masivamente a un mensaje de esperanza y unidad, la política todavía enfrenta el desafío de recuperar la capacidad de convocar, generar confianza y ofrecer una perspectiva de futuro.

Temas León XIV en Argentina Buenos AiresEl PaísJavier MileiLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sondeo: ¿Creés que se producirá algún cambio en el país a partir de la visita del papa León XIV?

Sondeo: ¿Creés que se producirá algún cambio en el país a partir de la visita del papa León XIV?

León XIV en Perú pidió a las autoridades escuchar a las comunidades y proteger a los más vulnerables

León XIV en Perú pidió a las autoridades escuchar a las comunidades y proteger a los más vulnerables

La historia del León XIV contada desde el territorio que marcó su vida: el documental sobre Robert Prevost en Perú

La historia del León XIV contada desde el territorio que marcó su vida: el documental sobre Robert Prevost en Perú

Fervor en Perú: León XIV recorrió Lima en el papamóvil y abrazó a niños con discapacidad

Fervor en Perú: León XIV recorrió Lima en el papamóvil y abrazó a niños con discapacidad

“Alma misionera”: la historia de la canción argentina que cantó León XIV durante su visita al país

“Alma misionera”: la historia de la canción argentina que cantó León XIV durante su visita al país

Lo más popular
“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?
1

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo
2

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT
3

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional
4

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia
5

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Ranking notas premium
Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones
1

Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo
2

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú
3

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal
4

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
5

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Más Noticias
Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Enseñame Tucumán: una final que se vive en los pasillos del Colegio Nacional

Enseñame Tucumán: una final que se vive en los pasillos del Colegio Nacional

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: "El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Estrenos de cine: un tutorial virtual sobre “Cómo robar un banco”

Estrenos de cine: un tutorial virtual sobre “Cómo robar un banco”

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Comentarios