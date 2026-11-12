“Alma misionera”: la historia de la canción argentina que cantó León XIV durante su visita al país

Resumen para apurados
- León XIV cantó "Alma misionera" en Buenos Aires durante su visita de noviembre, visibilizando la obra creada por la argentina Mónica de la Canal en 1981 para tareas pastorales.
- Compuesta en Chascomús a sus 18 años, la pieza se popularizó en misas del mundo, aunque surgió una disputa de autoría en México que la autora ahora busca aclarar ante la Justicia.
- El respaldo papal y la presentación de manuscritos originales permitirán consolidar el reconocimiento legal y patrimonial de la autoría argentina de este himno católico global.
Lo que comenzó como una canción para acompañar la tarea pastoral de una comunidad religiosa de Chascomús terminó convirtiéndose en un himno presente en celebraciones católicas de distintos países. Más de 45 años después de su composición, “Alma misionera” llegó a dos de los momentos centrales de la visita de León XIV a la Argentina: el Papa la cantó en el Pequeño Cottolengo Don Orione y volvió a entonarla durante la vigilia juvenil en Buenos Aires.
La autora de la obra es Mónica de la Canal, quien tenía apenas 18 años cuando escribió la letra y compuso la melodía, en 1981. En diálogo con el noticiero Telenoche, del canal de Buenos Aires Eltrece, recordó que por entonces participaba activamente de las actividades de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús. “Estaba muy cerca de la parroquia, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros”, contó.
La inspiración surgió de su vínculo con los misioneros claretianos y de su participación en las tareas comunitarias. “Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia”, explicó. Según señaló, la canción buscaba expresar el espíritu de servicio de los religiosos, su trabajo parroquial y el acompañamiento a familias de menores recursos.
La composición, que originalmente se tituló “Toma mi vida nueva”, comenzó a circular en celebraciones, retiros y colegios de la zona. Su recorrido empezó en un encuentro religioso en Gándara, una localidad cercana a Chascomús, luego llegó a La Plata y finalmente se extendió a otros lugares. “Después tomó vuelo sola, atravesó fronteras”, recordó De la Canal.
Con acordes sencillos y un estribillo fácil de aprender, “Alma misionera” se incorporó al repertorio habitual de misas, peregrinaciones, confirmaciones y encuentros pastorales. Su letra plantea una oración de entrega y compromiso con quienes atraviesan dificultades o perdieron la esperanza.
“Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina”, destacó la compositora, quien durante mucho tiempo creyó que las canciones religiosas no tenían un autor individual. “Siempre pensé que las canciones de iglesia no tenían un dueño, un autor”, explicó.
La disputa por la autoría
La expansión de la canción también abrió una controversia sobre su autoría. Durante años, distintos cancioneros atribuyeron la obra al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien la habría presentado en un encuentro religioso en Guanajuato en 1993, según consignado por Infobae.
De la Canal inició una presentación judicial para que se reconozca que ella compuso la letra y la música en 1981. “Yo la compuse en el año 1981”, sostuvo. Y aclaró sobre el conflicto: “Ya se pedirá a la Justicia cuando tenga que hacerlo. Tenemos las pruebas”.
Entre los elementos que respaldan su reclamo se encuentra el manuscrito original, que conserva desde su juventud. “Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción”, contó durante la entrevista. También mencionó el testimonio de integrantes de la comunidad religiosa de Chascomús que recuerdan haberla cantado más de una década antes de su difusión en México.
Otro momento de amplia repercusión para la obra ocurrió en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, el primer encuentro internacional encabezado por el papa Francisco.
De la Canal decidió avanzar con el registro formal de la canción este año, sin imaginar que poco después formaría parte de la agenda de León XIV en la Argentina. “Sin siquiera sospechar la visita del Papa, decidí registrarla después de tantos años de sentir que era de la gente la canción”, relató.
Durante la visita de León XIV
El lunes 9 de noviembre, León XIV cantó “Alma misionera” junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante su visita a la institución dedicada a la asistencia de personas con discapacidad. La interpretación acompañó una de las actividades de su agenda vinculadas al cuidado de los sectores más vulnerables.
La canción volvió a sonar el martes 10, durante la vigilia juvenil frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí, el Pontífice se sumó al canto junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los fieles que participaron de la celebración, que reunió a más de un millón de personas, según los datos difundidos sobre el acto.
Antes de la misa multitudinaria, Soledad Pastorutti y su hermana Natalia también interpretaron la composición. La actuación de las artistas llevó al escenario una canción de larga trayectoria en las comunidades religiosas, que encontró así una nueva proyección masiva.
De una parroquia de Chascomús a los encuentros multitudinarios de la Iglesia, “Alma misionera” atravesó generaciones y fronteras. Ahora, la interpretación de León XIV durante su visita al país volvió a poner en primer plano la historia de una canción argentina cuya autora busca, después de más de cuatro décadas, que se reconozca formalmente su trabajo.