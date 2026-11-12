“Alma misionera”: la historia de la canción argentina que cantó León XIV durante su visita al país

La autora de la obra es Mónica de la Canal, quien tenía apenas 18 años cuando escribió la letra y compuso la melodía, en 1981. En diálogo con el noticiero Telenoche, del canal de Buenos Aires Eltrece, recordó que por entonces participaba activamente de las actividades de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús. “Estaba muy cerca de la parroquia, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros”, contó.