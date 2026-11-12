El equipo de Alpine sufrirá una baja clave para la temporada 2027

Con 20 de 23 carreras corridas, la temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de finalizar. El campeón ya fue declarado, pero las sorpresas para las escuderías aún no terminan. Sobre todo para Alpine, que tendrá una nueva baja en los próximos días. La salida de una figura clave para la escudería comprometerá de modo notable el desempeño y desarrollo de los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly.