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El equipo de Alpine sufrirá una baja clave para la temporada 2027

Un especialista polaco comunicó su decisión de abandonar el proyecto antes de finalizar el campeonato actual.

El área de ingeniería atraviesa una etapa de modificaciones que podría repercutir en el desarrollo de los próximos monoplazas.
El área de ingeniería atraviesa una etapa de modificaciones que podría repercutir en el desarrollo de los próximos monoplazas. Foto: alpinef1team
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El ingeniero polaco Michal Paczkowski dejará la escudería Alpine antes de finalizar la temporada de Fórmula 1, según anunció el equipo sin detallar las causas de su partida.
  • Paczkowski, a cargo de la electrónica del monoplaza, llevaba menos de un año en el rol. Su salida se suma a la frustrada contratación previa del diseñador Craig Skinner.
  • Esta baja comprometerá el desarrollo técnico de los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly tanto en el cierre del certamen actual como en el proyecto de cara a 2027.
Resumen generado con IA

Con 20 de 23 carreras corridas, la temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de finalizar. El campeón ya fue declarado, pero las sorpresas para las escuderías aún no terminan. Sobre todo para Alpine, que tendrá una nueva baja en los próximos días. La salida de una figura clave para la escudería comprometerá de modo notable el desempeño y desarrollo de los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

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No será la primera baja de Alpine de la temporada. Aunque sus principales pilotos continúan en el equipo, el sector formado por los diseñadores e ingenieros sufrió modificaciones. El primer abandono fue el de Craig Skinner, exjefe de diseño de Red Bull que iba a sumarse a Alpine. El acuerdo se frustró porque Skinner recibió una oferta de Cadillac que superó a la hecha por el equipo francés.

Quién saldrá del equipo de Alpine

La próxima salida de Alpine F1 Team afectará al equipo de control de los autos. Michal Paczkowski, el ingeniero polaco encargado del desarrollo electrónico del A526, informó a la escudería que abandonará el equipo. Aunque Alpine no declaró oficialmente la fecha exacta en que el ingeniero dará un paso al costado, se espera que no termine la temporada junto a los pilotos.

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Paczkowski no llegará a cumplir un año dentro de la escudería. Su ingreso se produjo en enero y al campeonato le quedan solo tres carreras que se correrán hasta la primera semana de diciembre. Así, el ingeniero polaco se perderá de los Grandes Premios de Las Vegas, Catar y Abu Dabi junto a Gasly y Colapinto. Hasta el momento, el equipo de Enstone no declaró las causas oficiales por las que su ingeniero se retirará.

La salida de Craig Skinner de Alpine

Skinner iba a formar parte del equipo de diseño de Alpine y había pasado anteriormente por Red Bull. Por un cambio de planes, tenía previsto incorporarse en noviembre a Cadillac, pero actualmente se encuentra en un enfrentamiento por incumplimiento contractual con la escudería francesa, que sostiene que deberá cumplir un período de seis a doce meses antes de cambiar de equipo.

En febrero de este año, Red Bull anunció que Skinner dejaba la escudería y se refirió al aerodinamista como “parte de su éxito”. Skinner formó parte del equipo que desarrolló el RB19, que ganó 21 de las 22 carreras de la temporada 2023 en la Fórmula 1. En ese momento, Sebastian Vettel y Max Verstappen se encontraban a la cabeza.

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“Después de 20 años con el equipo, nuestro director de diseño Craig Skinner dejará Red Bull. Craig ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de nuestros éxitos, y queremos agradecerle su arduo trabajo y dedicación”, escribió el equipo de Red Bull en un comunicado oficial y le deseó un buen futuro al ingeniero.

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