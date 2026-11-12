Fórmula 1 2027: tras la confirmación de Colapinto, Racing Bulls también definió su alineación

La satisfacción de Racing Bulls por mantener a sus pilotos

El director del equipo, Alan Permane, destacó la evolución que mostraron ambos corredores y consideró que la continuidad de la pareja representa la mejor alternativa para afrontar el próximo campeonato. "Ambos han demostrado su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que hicieron, tanto individualmente como como pareja", señaló el directivo al anunciar la decisión.