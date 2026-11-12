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Fórmula 1 2027: tras la confirmación de Colapinto, Racing Bulls también definió su alineación

La escudería mantendrá a Lawson y Lindblad por segundo año consecutivo. El anuncio se suma a la continuidad del argentino en Alpine.

DUPLA CONSOLIDAD. Arvid Lindblad y Liam Lawson seguirán como compañeros de equipos por segundo año consecutivo.
DUPLA CONSOLIDAD. Arvid Lindblad y Liam Lawson seguirán como compañeros de equipos por segundo año consecutivo.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Racing Bulls confirmó que Liam Lawson y Arvid Lindblad seguirán como sus pilotos en la Fórmula 1 para la temporada 2027, ratificando la confianza en su rendimiento deportivo.
  • Lawson aseguró su butaca con 89 puntos frente al interés por Nikola Tsolov, mientras que el novato Lindblad sumó 44 unidades en una destacada campaña para la escudería.
  • La continuidad de la dupla busca consolidar a Racing Bulls en 2027 tras encaminarse a un histórico quinto puesto en el Campeonato de Constructores de la máxima categoría.
Resumen generado con IA

Racing Bulls comenzó a definir su proyecto para la temporada 2027 de Fórmula 1 y confirmó que mantendrá la misma alineación de pilotos. Liam Lawson y Arvid Lindblad continuarán en la escudería por segundo año consecutivo, una decisión que ratifica la confianza del equipo en el rendimiento y el potencial de ambos.

La continuidad de Lawson no estaba completamente asegurada. El neozelandés había sumado 89 puntos durante la temporada, prácticamente el doble de los obtenidos por su compañero, pero su futuro seguía bajo evaluación en medio de la estrategia de Red Bull de promover jóvenes talentos hacia sus equipos de Fórmula 1.

Uno de los nombres que aparecía como posible alternativa era el búlgaro Nikola Tsolov, quien había tenido oportunidades de probar un monoplaza y participar en una sesión de entrenamientos libres para pilotos novatos en México. Sin embargo, las últimas actuaciones de Lawson terminaron inclinando la decisión a su favor.

El piloto de 24 años respondió en un momento de mucha presión y consiguió algunas de sus mejores actuaciones en el tramo reciente del campeonato. Su rendimiento durante la gira americana, incluido el Gran Premio de Brasil, terminó siendo un argumento importante para asegurar su continuidad.

Por su parte, Lindblad tendrá la posibilidad de consolidar su crecimiento después de una primera temporada en la categoría que dejó buenas sensaciones dentro de la estructura. El británico consiguió 44 puntos y tendrá una nueva oportunidad para seguir desarrollándose en la máxima categoría.

La satisfacción de Racing Bulls por mantener a sus pilotos

El director del equipo, Alan Permane, destacó la evolución que mostraron ambos corredores y consideró que la continuidad de la pareja representa la mejor alternativa para afrontar el próximo campeonato. "Ambos han demostrado su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que hicieron, tanto individualmente como como pareja", señaló el directivo al anunciar la decisión.

Además, remarcó que la combinación entre la experiencia de Lawson y la proyección de Lindblad le permitirá a Racing Bulls construir sobre los resultados conseguidos durante 2026.

El equipo atraviesa una de sus mejores temporadas y se encamina a finalizar en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, un resultado que representaría un registro histórico para la escudería.

"Estoy muy contento de continuar con Visa Cash App Racing Bulls el próximo año. Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo trabajó muy duro para producir un coche rápido", expresó Lawson.

Lindblad, en tanto, definió su primera experiencia en la Fórmula 1 como una etapa de mucho aprendizaje. "Ha sido un año realmente especial, lleno de nuevas experiencias y aprendizajes desde el primer test de pretemporada. No puedo esperar para empezar el próximo año", manifestó.

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