Interlagos, el circuito talismán de Alpine: los números que ilusionan a Franco Colapinto

Resumen para apurados
- Franco Colapinto y Alpine encaran este fin de semana el Gran Premio de San Pablo en Interlagos con optimismo, impulsados por el gran historial de puntos del equipo en esa pista.
- Alpine cosechó 64 puntos allí desde 2021, incluyendo un doble podio en 2024. Colapinto busca trasladar el buen ritmo que mostró en México pese a la posterior sanción.
- El piloto argentino intentará convertir ese potencial en puntos para la escudería, respaldado por la masiva concurrencia de simpatizantes argentinos en las gradas de Brasil.
Alpine llega a Interlagos con un dato que lo ilusiona: es el circuito en el que más puntos sumó en los últimos años. Desde 2021, el equipo francés consiguió 64 puntos en el Gran Premio de San Pablo, más que en cualquier otra pista del calendario.
El recuerdo más fuerte es de 2024. En una carrera bajo la lluvia, Esteban Ocon terminó segundo y Pierre Gasly, tercero, en un doble podio que fue uno de los mejores resultados del equipo en los últimos años.
Franco Colapinto quiere aprovechar ese antecedente. “Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México a este fin de semana”, dijo el argentino, que en México había terminado octavo en pista antes de la sanción que lo relegó al 15° puesto.
El apoyo de los argentinos
Interlagos tiene, además, un condimento especial para Colapinto: la presencia de hinchas argentinos. “Hay muchísimos argentinos que se suman a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos”, destacó. “Espero que podamos ofrecerles algo por lo que animar y lograr buenos resultados para ellos”, agregó.
Gasly también apuntó a volver con puntos. “Seguiremos trabajando como equipo para sacar el máximo de nuestro rendimiento, con el objetivo de volver de San Pablo con más puntos”, señaló el francés.
En la primera práctica libre habrá una novedad: el italiano Gabriele Minì manejará el auto de Gasly. Será su segunda participación consecutiva en una sesión oficial.