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Qué dice el contrato de Colapinto con Alpine ante los rumores sobre un posible regreso a Williams

El argentino fue cedido por cinco años a la escudería francesa, hasta 2029. Su continuidad para 2027 junto a Pierre Gasly ya está confirmada.

CONFIRMADO. Colapinto seguirá en Alpine en 2027 junto a Gasly.
CONFIRMADO. Colapinto seguirá en Alpine en 2027 junto a Gasly.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2027 y tiene contrato hasta 2029 tras su cesión desde Williams, lo que frena rumores sobre su regreso a la escudería británica.
  • El piloto argentino llegó a Alpine a inicios de 2025 cedido por cinco años, luego de debutar en Williams en 2024 y consolidarse como titular en el equipo francés.
  • Si bien Williams tendría prioridad a futuro ante posibles movimientos en la F1, cualquier escudería interesada deberá negociar directamente con Alpine antes de 2029.
Resumen generado con IA

El futuro de Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena ante los rumores de movimientos en el mercado de pilotos de la Fórmula 1. Aunque el argentino tiene asegurada su continuidad en Alpine para 2027, un detalle de su situación contractual podría condicionar cualquier cambio de equipo.

Colapinto pasó de Williams a Alpine a comienzos de 2025. En 2024 había reemplazado a Logan Sargeant en la escudería británica, pero el equipo ya tenía definida su dupla para el año siguiente. En Alpine empezó como piloto de reserva, hasta que reemplazó a Jack Doohan y logró mantenerse en la categoría.

El acuerdo entre las dos escuderías se firmó a comienzos de 2025 por cinco años. Su representante, María Catarineu, lo confirmó en una entrevista con Infobae. “Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine”, explicó. Así, la escudería francesa tiene los derechos del piloto hasta 2029, y cualquier equipo que quiera contratarlo antes deberá negociar directamente con Alpine.

La prioridad de Williams

Según el medio especializado PlanetF1, Williams tendría prioridad para negociar con el argentino cuando termine ese vínculo. Sin embargo, no se trata de una cláusula de repesca automática, y los detalles completos del contrato nunca se hicieron públicos. Catarineu también se refirió a esa posibilidad. “Es una posibilidad, pero de aquí a cinco años puede pasar cualquier cosa”, había dicho.

Mientras tanto, Alpine ya confirmó a Colapinto para 2027 junto a Pierre Gasly. Los rumores sobre una posible salida de Oscar Piastri de McLaren abrieron especulaciones en el mercado, con Fernando Alonso y Carlos Sainz entre los nombres que circulan para reemplazarlo.

Si Sainz dejara Williams, se liberaría un lugar en la escudería británica, y Colapinto aparece como una posible alternativa. Sin embargo, su regreso estaría condicionado por el acuerdo con Alpine, vigente hasta 2029.

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