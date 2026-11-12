Qué dice el contrato de Colapinto con Alpine ante los rumores sobre un posible regreso a Williams

La prioridad de Williams

Según el medio especializado PlanetF1, Williams tendría prioridad para negociar con el argentino cuando termine ese vínculo. Sin embargo, no se trata de una cláusula de repesca automática, y los detalles completos del contrato nunca se hicieron públicos. Catarineu también se refirió a esa posibilidad. “Es una posibilidad, pero de aquí a cinco años puede pasar cualquier cosa”, había dicho.