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Franco Colapinto tendrá una nueva ayuda en Alpine: quién es el expiloto de F1 que trabajará para mejorar su auto

La escudería incorporó a Daniil Kvyat como piloto de simulador. El ruso trabajará desde Enstone para probar configuraciones y aportar información que permita mejorar los autos del argentino y Pierre Gasly.

Kvyat es nuevo piloto de Alpine.
Kvyat es nuevo piloto de Alpine.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alpine fichó al expiloto Daniil Kvyat para trabajar en el simulador de Enstone y mejorar el rendimiento de los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1.
  • Kvyat, con 110 carreras en F1 y un paso previo por Alpine en 2021, recrea en vivo las condiciones de pista para probar puestas a punto junto a los ingenieros.
  • Estos datos optimizarán el monoplaza de Colapinto para el GP de Malasia, en busca de afianzar a Alpine en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
Resumen generado con IA

Alpine incorporó una nueva pieza a su estructura con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus monoplazas. La escudería francesa sumó a Daniil Kvyat, expiloto de Fórmula 1, para desempeñarse como piloto de simulador desde la fábrica ubicada en Enstone, Inglaterra.

El ruso tendrá una tarea que se desarrolla lejos de los circuitos, pero que puede resultar importante durante cada Gran Premio. En los fines de semana de competencia seguirá las sesiones en vivo y reproducirá en el simulador las condiciones que encuentren Franco Colapinto y Pierre Gasly sobre la pista.

A partir de esa información, Kvyat podrá probar diferentes configuraciones y alternativas de puesta a punto. Los resultados serán enviados posteriormente a los ingenieros presentes en el circuito para evaluar posibles modificaciones en los autos.

Su trabajo ya tuvo incidencia en los cambios realizados por Alpine durante los Grandes Premios de Japón, Canadá y Azerbaiyán.

La experiencia que Kvyat aportará a Alpine

Kvyat conoce ampliamente la Fórmula 1. A sus 32 años, acumula 110 Grandes Premios, tres podios y una vuelta rápida después de sus etapas principalmente en Toro Rosso y Red Bull.

Además, no será su primera experiencia dentro de la estructura de Alpine. El ruso ya había formado parte del equipo durante 2021 y ahora regresará para compartir las tareas de simulador con los pilotos de reserva Paul Aron y Kush Maini.

También mantiene una relación cercana con Gasly, con quien coincidió en Toro Rosso. Ambos conservan una comunicación directa que permite trasladar rápidamente las sensaciones del francés al trabajo realizado en Enstone.

Aunque el vínculo con Colapinto no es tan estrecho, los datos obtenidos en el simulador también tendrán impacto sobre el monoplaza del argentino, ya que servirán para analizar configuraciones y encontrar mejoras en la puesta a punto.

Fuera de la Fórmula 1, Kvyat acumuló experiencia en otras categorías internacionales. Compitió en NASCAR, el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) y el Súper GT de Japón.

La incorporación aparece en un momento importante para Alpine. Con el Gran Premio de Malasia como próximo desafío, la escudería buscará mejorar el rendimiento de sus autos y recuperar terreno en su pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

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