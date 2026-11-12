Cómo solicitar los créditos para jubilados y pensionados que ofrece el Banco Nación

El Banco Nación tiene habilitadas diferentes líneas de créditos para ofrecer a jubilados y pensionados. Una es el adelanto de haberes, de cuota única, para los titulares de cuentas que perciban sus depósitos mensuales en el banco. Por otra parte, hay una línea que ofrece créditos a más amplia escala con cuotas por hasta cinco años, llamada Nación Previsional BNA.