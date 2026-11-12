Cómo solicitar los créditos para jubilados y pensionados que ofrece el Banco Nación

Resumen para apurados
- Banco Nación habilitó en Argentina créditos de hasta $50 millones para jubilados y pensionados que cobran en la entidad, destinados a financiar proyectos personales.
- El trámite se gestiona vía app BNA+ o en sucursales, con plazos de hasta 72 meses y cuotas que no superan el 35% del ingreso neto mediante débito directo.
- La medida amplía el acceso al financiamiento formal para adultos mayores, aunque excluye a titulares de pensiones no contributivas o asistenciales.
El Banco Nación tiene habilitadas diferentes líneas de créditos para ofrecer a jubilados y pensionados. Una es el adelanto de haberes, de cuota única, para los titulares de cuentas que perciban sus depósitos mensuales en el banco. Por otra parte, hay una línea que ofrece créditos a más amplia escala con cuotas por hasta cinco años, llamada Nación Previsional BNA.
Se trata de una línea de créditos personales pensada para que quienes los adquieran puedan continuar haciendo realidad sus proyectos. Pueden acceder a ellos quienes cobren su jubilación o pensión en el Banco Nación. Se ofrecen condiciones de plazos flexibles y una oferta adaptada a las necesidades y posibilidades de cada usuario o solicitante.
Cómo acceder al préstamo para jubilados del Banco Nación
Una de las facilidades que tiene el Banco Nación es que algunos de sus créditos pueden preaprobarse desde la aplicación móvil BNA+ en simples pasos. Se trata de la opción fácil, rápida y 100% online para agilizar el trámite.
Desde la aplicación móvil, deberás abrir tu cuenta e ingresar a la opción “Tu Banco”. Luego, elegir la opción “Préstamos” y allí buscar el botón “+” para ver más alternativas. En esa pantalla, seleccionarás el préstamo de tu preferencia e indicarás el importe, destino y cuotas. Por último, deberás validar tus datos antes de disfrutar del préstamo.
Quienes lo prefieran, pueden acceder al servicio de forma personalizada en una sucursal, donde asistentes del banco guiarán a los usuarios para gestionar el préstamo de forma simple y segura.
Límites y plazo para los créditos del Banco Nación
Los créditos están pensados para ser otorgados con destino libre y en modalidad en pesos, con plazos de hasta 72 meses. El monto mínimo que puede solicitarse es $1.000.000, y el máximo, $50.000.000. Solo se podrá afectar hasta el 35% del ingreso neto mensual, por lo que las cuotas no pueden superar ese porcentaje.
Los créditos están destinados a jubilados, pensionados o retirados en general que perciban sus haberes en el BNA. No están incluidos entre los potenciales beneficiarios los titulares de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, aunque estas sean liquidadas en la Administración Nacional de Seguridad Social.
Amortización del préstamo del Banco Nación
En las condiciones para el otorgamiento, el Banco Nación explicita que, para todos los casos excepto el aplicativo e@descuentos, se aplicará el sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas, en la forma de práctica del Banco. Las cuotas se descontarán directamente de la caja de ahorros.
Para los clientes que utilicen el aplicativo e@descuentos, las cuotas deberán ser iguales, mensuales y consecutivas, y se descontarán directamente del recibo de la jubilación o pensión a través del código de descuento que asigne ANSES al Banco.