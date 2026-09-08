Créditos UVA para primera vivienda: ¿qué bancos ofrecen hoy las tasas de interés más bajas?

La evolución histórica muestra que entre los años 2003 y 2010 el financiamiento osciló entre los $8 billones y $10 billones actuales, para luego caer a un tercio hacia 2015. Posteriormente, el lanzamiento de las líneas Uva en 2016 impulsó un fuerte rebote que culminó en julio de 2018 con el máximo histórico de $12,2 billones. En lo respectivo al otorgamiento de operaciones, durante 2023 se gestionaron 5.703 créditos Uva, cantidad que se duplicó a 11.180 en 2024 y sobrepasó las 43 mil operaciones a lo largo de 2025.