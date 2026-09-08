Créditos UVA para primera vivienda: ¿qué bancos ofrecen hoy las tasas de interés más bajas?

Resumen para apurados
- El Gobierno licitó este lunes $200.000 millones del FGS para que los bancos financien créditos hipotecarios UVA de primera vivienda en el país.
- Con un tope de tasa de UVA más 7,5% fijado oficialmente, entidades como Nación, Macro y Credicoop ya recortaron sus costos para clientes con cuenta sueldo.
- El fondeo estatal busca expandir el crédito para el hogar e impulsar el mercado inmobiliario, tras superar las 43 mil operaciones anuales.
El Poder Ejecutivo llevó adelante este lunes la licitación inicial de plazos fijos por $200.000 millones a partir de los recursos pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Fgs) administrado por la Anses. Las entidades financieras participantes en esta colocación dispondrán de estos fondos con la obligación de destinarlos al financiamiento de nuevos créditos hipotecarios UVA, orientados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.
Entre las condiciones establecidas, los bancos receptores del capital no podrán aplicar tasas que superen la Uva más un 7,5%, además de fija un plazo mínimo de devolución de 15 años y un tope tope máximo de 150.000 Uva por crédito, cifra equivalente a $315,9 millones. Frente a este nuevo esquema, diversas instituciones financieras tomaron la iniciativa y redujeron sus tasas de interés previamente a la realización del llamado licitatorio.
- Banco Macro: redujo al 7,5% la tasa para sus créditos hipotecarios Uva asignados a los usuarios del Plan Sueldo Selecta, ofreciendo un plazo de financiamiento a 20 años e incorporando la posibilidad de que los hijos de los clientes accedan bajo los mismos beneficios.
- Banco Nación: dispone de una línea hipotecaria con una tasa del 6,7% destinada a la compra de primera vivienda de ocupación permanente, accesible para quienes perciban sus sueldos en la entidad y adquieran inmuebles con un valor máximo de 210.000 Uva.
- Banco Credicoop: ajustó su rendimiento del 8% al 7,5% para aquellas personas que cobren sus haberes en la institución y destinen los fondos a la adquisición de su vivienda única, de acuerdo con las precisiones aportadas por el economista Andrés Salinas, docente de la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).
- Banco Bbva: mantenía fija la tasa del 7,5% desde marzo para aquellos clientes adheridos al sistema de cuenta sueldo, según indicó el especialista.
- Banco Icbc presentaba una tasa del 6,9% previa a las medidas oficiales para los usuarios que acreditan haberes en el banco.
- Banco Ciudad reestructuró sus opciones de financiamiento fijando una tasa del 7,5% más Uva a 25 años para vivienda única, mientras que asignó un 9,5% para segunda propiedad.
La evolución histórica muestra que entre los años 2003 y 2010 el financiamiento osciló entre los $8 billones y $10 billones actuales, para luego caer a un tercio hacia 2015. Posteriormente, el lanzamiento de las líneas Uva en 2016 impulsó un fuerte rebote que culminó en julio de 2018 con el máximo histórico de $12,2 billones. En lo respectivo al otorgamiento de operaciones, durante 2023 se gestionaron 5.703 créditos Uva, cantidad que se duplicó a 11.180 en 2024 y sobrepasó las 43 mil operaciones a lo largo de 2025.