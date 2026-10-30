Entre 550 startups, N5 ganó el Premio a la Innovación 2026 de Banco Nación y Endeavor Argentina

"Cada edición nos confirma que en la Argentina hay emprendedores capaces de resolver problemas reales con tecnología. Este año vimos startups que ya trabajan con bancos, grandes empresas y productores, con clientes y resultados concretos", señaló. Además, sostuvo que el desafío es lograr que esas soluciones lleguen más lejos y más rápido, a partir del trabajo conjunto entre el ecosistema emprendedor y las grandes instituciones.