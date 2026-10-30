Entre 550 startups, N5 ganó el Premio a la Innovación 2026 de Banco Nación y Endeavor Argentina

Resumen para apurados
- La startup N5 ganó este jueves en la sede del Banco Nación el Premio a la Innovación con Impacto 2026, elegida por su plataforma de modernización financiera con IA.
- N5 se impuso ante un récord de 550 postulantes tras una final entre ocho firmas de fintech, agtech y empleabilidad, operando ya en 18 países con grandes entidades bancarias.
- Con un premio de U$S 15.000 y mentorías de Endeavor, la firma buscará consolidar su expansión comercial y acelerar la transformación tecnológica del sector productivo.
N5 se quedó con el primer puesto de la tercera edición del Premio a la Innovación con Impacto 2026, organizado por la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina. La competencia alcanzó este año un récord de 550 startups inscriptas y reconoció a emprendimientos tecnológicos que desarrollan soluciones con potencial para generar un impacto concreto en la economía argentina.
La empresa, fundada por Julián Colombo y Lucas Tettamanti, desarrolló una plataforma que permite a bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras modernizar sus sistemas sin necesidad de reemplazar su infraestructura tecnológica central. La herramienta funciona como una capa de integración sobre los sistemas existentes e incorpora módulos de negocio y agentes de inteligencia artificial.
Actualmente, N5 tiene presencia en 18 países y trabaja con compañías como Santander, Mastercard, Itaú, Zurich y Banco do Brasil. Según los datos difundidos por la organización, sus soluciones permitieron alcanzar un 53% más de productividad comercial en las empresas clientes.
Como parte del reconocimiento, la startup recibirá U$S 15.000 para invertir en el desarrollo y la expansión de su proyecto. También accederá a mentorías estratégicas de la red Endeavor, oportunidades de vinculación comercial con el Banco Nación y mayor visibilidad ante inversores, medios y potenciales aliados.
La final se realizó este jueves en el Salón de Mármol de la sede central del Banco Nación. Allí, ocho emprendimientos presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del ámbito empresarial, financiero y emprendedor. La jornada contó con la participación de Armando Guibert, presidente de la Fundación Banco Nación.
Inteligencia artificial aplicada a problemas concretos
Las ocho finalistas compitieron en tres categorías: Fintech, Empleabilidad y Agtech. Un denominador común fue el uso de inteligencia artificial para resolver necesidades específicas de empresas, instituciones financieras, productores y personas.
En la categoría Fintech llegaron a la final Rexi, que automatiza conciliaciones financieras; Cedalio, especializada en procesos de cuentas a pagar; y Welfi, una plataforma de inversiones automatizadas que ya cuenta con más de 35.000 usuarios registrados.
En Empleabilidad se destacaron Asteroid, creadora de la aplicación Háblalo, utilizada por más de 500.000 personas con discapacidad en 75 países, y Loligo, que desarrolla agentes de inteligencia artificial para automatizar procesos de selección de personal.
Por su parte, en Agtech compitieron iAgro Global, que integra información de empresas agroindustriales para mejorar la toma de decisiones, y Calice, que utiliza simulaciones e inteligencia artificial para anticipar el comportamiento de cultivos, bioinsumos y moléculas antes de su llegada al campo.
El desafío de llevar la innovación a mayor escala
Desde Endeavor Argentina, su directora ejecutiva, María Julia Bearzi, destacó la calidad de los proyectos que participaron de esta edición y su vinculación con el sector productivo.
"Cada edición nos confirma que en la Argentina hay emprendedores capaces de resolver problemas reales con tecnología. Este año vimos startups que ya trabajan con bancos, grandes empresas y productores, con clientes y resultados concretos", señaló. Además, sostuvo que el desafío es lograr que esas soluciones lleguen más lejos y más rápido, a partir del trabajo conjunto entre el ecosistema emprendedor y las grandes instituciones.
Por su parte, Mariana Galante, directora ejecutiva de la Fundación Banco Nación, destacó el crecimiento de la convocatoria y la consolidación del premio como un reconocimiento al ecosistema emprendedor argentino.
El jurado estuvo integrado por Galante; Ludmila Schmidt, gerenta de Clientes del Banco Nación; Bearzi; Manuel Tanoira, de T&C Abogados; Lorena Suárez, managing partner de Alaya Capital; y Alejandro Zecler, cofundador de Mendel.
Con tres ediciones realizadas, el Premio a la Innovación con Impacto busca fortalecer la conexión entre las startups tecnológicas y el sector productivo, mediante el acceso a redes de contactos, mentorías y oportunidades comerciales que permitan llevar sus desarrollos a una mayor escala.