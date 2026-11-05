El Banco Nación bajó la tasa de los créditos para comprar autos: cómo acceder a préstamos de hasta $50 millones

El crédito puede cubrir hasta el 100% del valor de venta del vehículo, siempre que se trate de un automóvil 0 km o usado con una antigüedad de hasta 10 años. Además, la entidad mantiene una alternativa con una tasa general del 46% TNA para quienes no reúnan los requisitos del beneficio preferencial o no quieran adherir a sus condiciones.