El Banco Nación bajó la tasa de los créditos para comprar autos: cómo acceder a préstamos de hasta $50 millones

Resumen para apurados
- El Banco Nación redujo este jueves en Argentina la tasa al 25% para su línea '+Autos con BNA', facilitando créditos de hasta $50 millones para vehículos nuevos y usados.
- El crédito financia hasta el 100% del coche a 72 meses sin prenda. La tasa preferencial rige para clientes que cobren haberes en la entidad y contraten seguro con el banco.
- La rebaja abarata significativamente las cuotas mensuales, buscando reactivar la venta de automóviles y ampliar el acceso al financiamiento vehicular para los usuarios.
El Banco Nación redujo al 25% la tasa de interés de su línea de préstamos "+Autos con BNA", destinada a la compra de vehículos nuevos y usados. La nueva condición comenzó a regir este jueves y permite solicitar una financiación de hasta $50 millones, con un plazo máximo de 72 meses y una tasa nominal anual (TNA) fija en pesos.
El crédito puede cubrir hasta el 100% del valor de venta del vehículo, siempre que se trate de un automóvil 0 km o usado con una antigüedad de hasta 10 años. Además, la entidad mantiene una alternativa con una tasa general del 46% TNA para quienes no reúnan los requisitos del beneficio preferencial o no quieran adherir a sus condiciones.
La tasa del 25% está disponible para quienes cobran su sueldo o jubilación en el Banco Nación, cuentan con una tarjeta de crédito de la entidad y contratan el seguro del vehículo a través del banco.
La diferencia entre las dos opciones se refleja en el importe de las cuotas. Por ejemplo, para un préstamo de $15 millones a 36 meses, la primera cuota es de $662.022, con IVA incluido, si se aplica la tasa del 25% TNA. En cambio, con el interés general del 46%, el primer pago asciende a $895.841.
Cómo tramitar los créditos del Banco Nación para comprar un auto
La gestión de "+Autos con BNA" es completamente digital y se realiza directamente en la concesionaria. Para iniciar el trámite, el interesado debe presentar su DNI. Durante el proceso, se verifica que cobre su sueldo o jubilación en el Banco Nación y que tenga una tarjeta de crédito de la entidad.
Quienes todavía no cuenten con ese producto pueden solicitarlo en el momento a través de la nueva aplicación BNA+.
Una vez aprobado el préstamo, el cliente debe contratar el seguro del vehículo con Nación Seguros. La cobertura mínima exigida es de Terceros Completos y el pago se efectúa mediante débito automático en la tarjeta de crédito.
Uno de los aspectos distintivos de esta financiación es que se instrumenta como un préstamo personal no prendario. Esto significa que no es necesario inscribir una prenda sobre el automóvil, lo que permite agilizar la operación y evitar los gastos administrativos vinculados con ese procedimiento.
Además, la línea contempla un beneficio para quienes utilicen una tarjeta Mastercard emitida por Banco Nación para pagar el seguro. A partir de un acuerdo con la compañía, los clientes reciben el reintegro del 100% de la primera cuota de la póliza cuando el pago se debita de una tarjeta de esa marca.
Quienes deseen consultar todas las condiciones de financiación pueden ingresar al sitio oficial http://www.bna.com.ar o acercarse a cualquiera de las sucursales del Banco Nación.