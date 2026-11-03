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Créditos del Banco Nación de hasta $50 millones para comprar autos nacionales: quiénes podrán pedirlos

El plan incluiría préstamos a tasa fija, con un plazo de devolución de hasta seis años y participación de las principales automotrices.

Los fabricantes cumplirán un rol central en el programa de créditos.
Los fabricantes cumplirán un rol central en el programa de créditos. Foto: primerplanoonline.com.ar
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno y el Banco Nación lanzarán este jueves en Argentina créditos de hasta $50 millones para comprar vehículos nacionales y reactivar las ventas del sector automotor.
  • La línea ofrecerá tasa fija del 25% y hasta 72 cuotas para clientes del banco, en acuerdo con automotrices locales y tras meses de balances negativos en la industria.
  • El plan busca captar nuevos clientes bancarios y prevé una segunda etapa con más fondos del Tesoro para sostener la liquidez y dinamizar la producción fabril local.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional busca repuntar la actividad en el sector automotriz. Por eso , se prepara para lanzar un crédito de hasta $50.000.000 para acceder a vehículos. La iniciativa tendría como participantes al Banco Nación, que otorgaría los créditos; a los fabricantes y terminales, que ofrecerían los autos a nuevos clientes ; y al Tesoro, que aportaría los fondos al banco.

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El alcance de los préstamos del “Plan Autito” tendrá una limitación. Los destinatarios del programa impulsado desde el Ejecutivo serán únicamente quienes deseen acceder a un auto de fabricación nacional. De este modo, quedarían excluidos los vehículos importados. Se espera que el jueves, con el anuncio oficial del programa, se den a conocer también las condiciones de otorgamiento, las tasas y demás detalles.

Quiénes podrán solicitar los créditos del Banco Nación para comprar autos nacionales

La primera línea de crédito estará dirigida a clientes del Banco Nación. Aunque en una instancia inicial trascendió que el préstamo será para financiar autos, también podría otorgarse un anticipo para acceder a algunas camionetas. Los créditos se otorgarían por hasta $50 millones en plazos de hasta 72 cuotas y con una tasa fija del 25%.

El objetivo de esta tasa es mantener el valor por debajo de la inflación, que se estimó en torno al 30%. Por ende, el peso de las cuotas se reduciría de forma simbólica conforme avancen los meses.

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Los modelos que se ofrezcan dependerán de las terminales fabricantes , pero se espera una variedad para elegir. El dinero alcanzaría a cubrir modelos de diferentes segmentos, por lo que se podría acceder a autos nacionales de distintas características, dimensiones y prestaciones.

Repunte en las ventas

La propuesta también contempla la posibilidad de reactivar las ventas en el sector luego de meses de números negativos. Las terminales que producen en el país podrían alcanzar nuevos clientes. El Banco Nación, por su parte, lograría con la apertura y extensión de los créditos captar nuevas cuentas corrientes.

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En una segunda etapa del proyecto, el Estado, el Banco Nación y los fabricantes realizarían un nuevo acuerdo según el cual el Tesoro aportaría fondos a un plazo mayor que el de las colocaciones a 30 días. De esta manera, se ampliaría la liquidez para financiar la compra y venta.

El contexto de surgimiento del “Plan Autito” está atravesado también por la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Del encuentro que se realizará hoy participarán Luis Caputo, ministro de Economía; Diego Santilli, jefe de Gabinete, y empresarios y representantes del sector.

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