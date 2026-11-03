Créditos del Banco Nación de hasta $50 millones para comprar autos nacionales: quiénes podrán pedirlos

El Gobierno nacional busca repuntar la actividad en el sector automotriz. Por eso , se prepara para lanzar un crédito de hasta $50.000.000 para acceder a vehículos. La iniciativa tendría como participantes al Banco Nación, que otorgaría los créditos; a los fabricantes y terminales, que ofrecerían los autos a nuevos clientes ; y al Tesoro, que aportaría los fondos al banco.