A un mes de la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, la búsqueda sigue con intensidad

En una entrevista con LG Play, el comisario Mariano Domínguez (Director general de Fuerzas Especiales de Tucumán) detalló los operativos en la montaña. "El protocolo de búsqueda continúa con la misma intensidad del primer día; hoy se cumple 31 días, en la que participaron muchas unidades de distintas partes del país. Los puntos que se están rastrillando en estos últimos días destacamos que se montaron dos bases de patrullas -explicó- se han montado dos campamentos (Gendarmería Nacional y el Grupo Cero) en los cuales se hacen distintos recorridos, rastrillajes y peinados", agregó.