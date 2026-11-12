A un mes de la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, la búsqueda sigue con intensidad

Resumen para apurados
- A un mes de su desaparición, rescatistas buscan intensamente al docente Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco de Tucumán, tras perderse su rastro el 12 de octubre.
- El operativo incluye rappel en quebradas y campamentos a 3.180 metros, habiendo rastrillado hasta el 70% del área sin hallar pistas ni pertenencias del jubilado.
- Especialistas del Ejército se sumarán al despliegue para inspeccionar zonas inaccesibles y cuevas, con el fin de reconstruir sus últimos pasos y dar con su paradero.
A un mes de la desaparición de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado de 59 años que fue visto por última vez el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco Grande, la búsqueda continúa sin resultados positivos. Pese al despliegue de numerosos equipos de rescate y a los intensos rastrillajes en la zona, todavía no se encontraron rastros, prendas de vestir ni la mochila que llevaba el hombre cuando desapareció.
En una entrevista con LG Play, el comisario Mariano Domínguez (Director general de Fuerzas Especiales de Tucumán) detalló los operativos en la montaña. "El protocolo de búsqueda continúa con la misma intensidad del primer día; hoy se cumple 31 días, en la que participaron muchas unidades de distintas partes del país. Los puntos que se están rastrillando en estos últimos días destacamos que se montaron dos bases de patrullas -explicó- se han montado dos campamentos (Gendarmería Nacional y el Grupo Cero) en los cuales se hacen distintos recorridos, rastrillajes y peinados", agregó.
Un amplio operativo en condiciones extremas
Las tareas se mantienen en distintos sectores de la montaña, con especial atención en áreas de difícil acceso. Los equipos recorren filos, quebradas pronunciadas y zonas de vegetación espesa.
"Se deben realizar descensos controlados a través de cuerdas, a través de la técnica de rapel, donde los rescatistas descienden 40 o 50 metros por esas quebradas y realizan una inspección", remarcó.
Uno de los puntos de interés para los investigadores es el sector sureste del cerro, donde se habría registrado la última activación del teléfono celular de Moyano. Allí también se realizaron recorridos en busca de indicios que permitan reconstruir sus últimos movimientos.
"Se registró un 60 o 70% de la zona de montaña, por donde podría haber bajado", aseguró. "También contamos con baqueanos y policías que viven en la zona y que constantemente están subiendo la montaña, pero no se logró dar con ningún indicio de Moyano", advirtió.
La complejidad del operativo llevó a instalar campamentos de altura, incluso a 3.180 metros sobre el nivel del mar, para facilitar el acceso a sectores críticos. Desde esos puntos, los rescatistas revisan áreas de difícil acceso y cuevas que permanecen parcialmente cubiertas por la vegetación.
En el dispositivo participan efectivos de la Policía de Tucumán, integrantes de las Fuerzas Especiales y del Grupo CERO, bomberos voluntarios de la región, personal de Defensa Civil, baqueanos y brigadas especializadas con perros rastreadores entrenados para trabajar en zonas de altura.
Mirá la entrevista completa en LG Play.