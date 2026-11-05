El Ejército se suma a la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco Grande continúa sin resultados. Durante las últimas horas, los equipos de rescate revisaron sectores que ya habían sido rastrillados, mientras aguardan mejores condiciones climáticas para avanzar sobre las zonas de acceso más complicado.
Una de las novedades del operativo es la incorporación del Ejército Argentino, gestionada por el fiscal Gerardo Salas y el secretario Ariel Zurita.
Si el pronóstico se cumple, el sábado comenzará un nuevo despliegue sobre la cara sureste del cerro, considerada el sector de mayor dificultad para desplazarse. El procedimiento contará con 42 efectivos: 10 integrantes del CERO, tres policías locales conocedores del terreno, 14 gendarmes y 15 militares.
También se prevé utilizar un helicóptero, drones y perros de la Policía Federal, siempre que el tiempo permita desarrollar esas tareas.
Río Los Sosa
En paralelo, voluntarios recorrieron el cauce del río Los Sosa para inspeccionar sectores que podrían representar una alternativa de desplazamiento para Moyano, especialmente si se encuentra agotado y no puede atravesar terrenos de mayor exigencia.
La búsqueda continúa sin rastros que permitan establecer el paradero del hombre, mientras los equipos concentran sus expectativas en la próxima ventana de buen tiempo.