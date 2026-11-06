La búsqueda de Raúl Moyano: el Ejército desplegará expertos en rescate

Una de las primeras líneas de búsqueda se concentró en el sector sureste del Ñuñorco Grande, después de que los técnicos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) analizaran registros de telefonía. Una antena ubicada en la zona de Los Sarmiento habría captado una señal del celular de Moyano dos días después de su desaparición. Ese dato permitió delimitar un área de interés que se extiende desde la cumbre hacia la ruta provincial 307 y la zona de El Indio, donde se encuentra la Quebrada de Los Sosa.