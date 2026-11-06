La búsqueda de Raúl Moyano: el Ejército desplegará expertos en rescate

La búsqueda de Raúl Moyano tendrá mañana un nuevo despliegue en el cerro Ñuñorco Grande. Esta vez, 15 especialistas en rescate y montaña del Ejército argentino se sumarán a los equipos que trabajan en la zona para avanzar sobre sectores que todavía no pudieron ser inspeccionados en profundidad. La expedición podría extenderse entre tres y cuatro días e incluirá descensos por quebradas de hasta 80 metros, maniobras con cuerdas y recorridos por áreas de vegetación espesa y difícil acceso.
El operativo reunirá a 42 efectivos y estará condicionado por una variable que desde el primer día complicó los rastrillajes: el clima. Si se cumple el pronóstico y las condiciones permiten trabajar con buena visibilidad, los equipos intentarán completar un recorrido que comprende la zona de la cumbre del Ñuñorco Grande hacia el aluvión, el Apeadero Militar y el sector conocido como El Indio, sobre la cara sureste de la montaña.
La incorporación del Ejército representa uno de los nuevos refuerzos para una búsqueda que comenzó el 12 de octubre y que, después de más de tres semanas, todavía no permitió encontrar una pista concreta sobre el paradero del docente jubilado. El grupo que llegará desde Salta pertenece al Grupo de Artillería de Alta Montaña y aportará 15 especialistas con preparación para intervenir en terrenos de estas características.
Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, explicó que la planificación contempla una expedición prolongada. Los rescatistas podrían permanecer en la montaña durante la noche si la falta de luz o la visibilidad reducida les impiden continuar el descenso de manera segura. El trabajo comenzaría el sábado a primera hora y podría demandar hasta cuatro jornadas.
“Para realizar un buen rastrillaje se debe tener ese contacto visual de manera favorable y eso se tiene a través del buen clima”, explicó el funcionario durante una entrevista con LG Play. Según detalló, en algunos sectores la visibilidad puede reducirse a apenas dos o tres metros, e incluso llegar a cinco. En esas condiciones, observar grietas, cuevas o posibles rastros se vuelve mucho más difícil.
El terreno también impone sus propias exigencias. Domínguez describió una zona con abundante vegetación y quebradas prácticamente verticales, de entre 70 y 80 metros de profundidad. Para descender por esos sectores será necesario utilizar cuerdas y técnicas específicas de rescate en montaña. A eso se suman los filos, las pendientes pronunciadas y los lugares donde la humedad permanece durante todo el día porque la vegetación impide el ingreso de los rayos del sol.
El nuevo equipo trabajará junto con 10 integrantes de las Fuerzas Especiales CERO de la Policía de Tucumán, 14 efectivos especializados de Gendarmería Nacional y tres policías locales que conocen el terreno. También está prevista la participación de la Policía Federal Argentina, que aportará perros rastreadores. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se utilizarán además un helicóptero y drones para ampliar la inspección.
La incorporación de los militares fue gestionada a partir de un requerimiento de la Fiscalía que interviene en la causa. Las autoridades de Seguridad y la Policía también participaron de las gestiones para conseguir esta colaboración.
Un cerro recorrido
La nueva expedición se prepara después de un operativo que fue creciendo en cantidad de participantes y recursos. En los primeros días llegaron a intervenir más de 100 personas entre policías, rescatistas, montañistas y voluntarios. Los trabajos incluyeron recorridos a pie y a caballo, rastrillajes por senderos y quebradas, sobrevuelos con helicópteros y la utilización de drones, algunos equipados con cámaras térmicas.
Una de las primeras líneas de búsqueda se concentró en el sector sureste del Ñuñorco Grande, después de que los técnicos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) analizaran registros de telefonía. Una antena ubicada en la zona de Los Sarmiento habría captado una señal del celular de Moyano dos días después de su desaparición. Ese dato permitió delimitar un área de interés que se extiende desde la cumbre hacia la ruta provincial 307 y la zona de El Indio, donde se encuentra la Quebrada de Los Sosa.
El lugar presenta una geografía especialmente compleja. Hay grietas, cuevas, acantilados y sectores cubiertos por vegetación densa, en los que avanzar unos pocos metros puede demandar un esfuerzo considerable. Durante los primeros días, los rescatistas llegaron a caminar con barro hasta las rodillas y debieron abandonar algunos senderos para desplazarse por el pasto, ante el riesgo de quedar hundidos en el lodo.
La meteorología obligó además a modificar varias veces la planificación. Las lluvias persistentes, la neblina, el granizo y las nevadas impidieron en distintas jornadas utilizar los recursos aéreos.
A casi un mes de la última comunicación, la búsqueda vuelve a concentrar sus expectativas en las zonas de más difícil acceso. La llegada de los especialistas del Ejército permitirá reforzar el trabajo en las quebradas que todavía deben inspeccionarse.