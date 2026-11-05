Pablo Moyano reclamó un paro general y una marcha federal contra el Gobierno de Milei

El regreso de Pablo Moyano a la primera línea sindical

La participación de Moyano en la movilización de la CATT se produce en medio de su regreso a espacios de mayor exposición dentro del sindicalismo. Después de un período de menor protagonismo público y de su alejamiento de la conducción de la CGT, el dirigente volvió a intervenir en conflictos del transporte y en las protestas contra el Gobierno.