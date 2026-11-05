Pablo Moyano reclamó un paro general y una marcha federal contra el Gobierno de Milei
El dirigente de Camioneros participó de una movilización en defensa de los jubilados y pidió a la CGT profundizar el plan de lucha. Cuestionó el ajuste, denunció el deterioro de las condiciones sociales y advirtió que las distintas ramas del transporte están afectadas por las políticas oficiales.
Resumen para apurados
- El dirigente Pablo Moyano pidió este miércoles en Buenos Aires un paro general contra el gobierno de Javier Milei, en rechazo al ajuste y en defensa de los jubilados.
- La demanda se dio en un acto de gremios del transporte y marca la reaparición de Moyano tras alejarse de la cúpula de la CGT, en medio de críticas al deterioro social.
- La postura busca forzar a la CGT a endurecer las medidas de fuerza sindicales y proyecta la confrontación gremial de cara al escenario electoral del próximo año.
El secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reclamó la convocatoria a un paro general o una marcha federal contra el Gobierno de Javier Milei. Lo hizo este miércoles, durante una movilización organizada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) en defensa de los jubilados, donde también llamó a los distintos sectores del movimiento obrero a coordinar nuevas medidas de protesta.
"Lo que no hacen otros sectores del movimiento obrero lo está haciendo la CATT", sostuvo Moyano, al destacar el posicionamiento de los gremios del transporte frente a las políticas de la administración libertaria.
Pablo Moyano pidió un paro general contra Milei
Durante su intervención, el dirigente enumeró los conflictos que atraviesan las distintas actividades del transporte. Cuestionó la política aerocomercial, la falta de inversión en las rutas, el avance de los cielos abiertos y los ataques a la marina mercante. También reivindicó la tarea de los camioneros y advirtió sobre los riesgos que implica el deterioro de la infraestructura vial.
"Todas las actividades del transporte están siendo afectadas por esta política nefasta que está llegando a su fin", afirmó.
Sin embargo, el planteo más fuerte estuvo dirigido a la conducción de la CGT y al conjunto del movimiento obrero. Moyano reclamó una mayor coordinación sindical y una convocatoria nacional que supere los reclamos sectoriales.
«Hay que profundizar la lucha, hacer un llamamiento a todos los sectores del movimiento obrero y llamar a un gran paro general o una gran marcha federal para demostrarle al Gobierno que la gente no soporta más una política de entrega en todos los sectores», expresó.
La crítica de Moyano al ajuste y la situación de los jubilados
El dirigente también describió el deterioro de las condiciones sociales a partir de las experiencias que recogen las distintas ramas de Camioneros en los barrios populares. Según relató, los trabajadores que organizan ollas populares observan un aumento de la demanda de asistencia alimentaria.
«Todas las ramas de nuestro gremio hacen ollas populares en los barrios populares y todos nos dicen lo mismo: cada vez asiste más gente, cada vez más gente se lleva un plato de comida y es lamentable», señaló.
Moyano cuestionó especialmente los ingresos de los jubilados y calificó de «una vergüenza» los haberes de $400.000 a los que hizo referencia durante su discurso. También advirtió sobre las dificultades que atraviesan los sectores más vulnerables.
«Hay gente que come una vez al día o come salteado», sostuvo.
En otro tramo de su intervención, vinculó el escenario argentino con los resultados electorales internacionales. Mencionó el triunfo de Lula da Silva en Brasil y la derrota de Donald Trump en Estados Unidos como ejemplos de un cambio de tendencia política.
«Ojalá que sea el principio del fin de esta porquería de Gobierno que estamos viendo millones de argentinos y, en especial, los jubilados», afirmó.
El regreso de Pablo Moyano a la primera línea sindical
La participación de Moyano en la movilización de la CATT se produce en medio de su regreso a espacios de mayor exposición dentro del sindicalismo. Después de un período de menor protagonismo público y de su alejamiento de la conducción de la CGT, el dirigente volvió a intervenir en conflictos del transporte y en las protestas contra el Gobierno.
Su regreso a la mesa paritaria de Camioneros junto a Hugo Moyano y sus recientes intervenciones públicas marcaron una nueva etapa de actividad sindical. La CATT aparece como uno de los espacios desde los que busca impulsar una agenda que combine los reclamos específicos del transporte con una convocatoria más amplia al movimiento obrero.
Al cierre de su discurso, volvió a reclamar una mayor participación de los sindicatos en las calles y planteó el objetivo electoral para el próximo año.
«Ojalá que el movimiento obrero se despierte en las calles y el año que viene podamos derrotarlos en las urnas y se termine esta etapa nefasta que estamos viviendo», concluyó.