Búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Nuñorco: se sumarán 15 especialistas del Ejército argentino
Resumen para apurados
- Quince especialistas del Ejército se sumarán este sábado a la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Nuñorco, Tucumán, tras su desaparición el pasado 12 de octubre.
- A más de tres semanas del hecho, fuerzas federales y provinciales rastrillan la zona entre quebradas y clima adverso, sin haber hallado hasta ahora ningún rastro o indicio.
- La nueva expedición durará hasta cuatro días en áreas inaccesibles. Las autoridades no descartan que el montañista siga con vida refugiado en algún sector del cerro.
La búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Nuñorco sumará un nuevo equipo de especialistas del Ejército argentino. Se trata de 15 rescatistas de montaña que se incorporaron al operativo y participarán de una expedición prevista para este sábado, que podría extenderse durante tres o cuatro días. Así lo confirmó Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, durante una entrevista en el programa "La mañana empieza aquí", de LGPlay.
Según explicó el funcionario, el nuevo despliegue permitirá avanzar sobre sectores que todavía no pudieron ser rastrillados en profundidad, desde la cumbre del Nuñorco Grande hacia la zona del Aluvión, el Apiadero Militar y el sector conocido como El Indio.
“Se necesita una importante cantidad de rescatistas que se hayan especializado. Para ello se va a contar con 15 especialistas en rescate y montaña, todos del Ejército argentino”, precisó Domínguez.
Cómo será el nuevo operativo de búsqueda en el cerro Nuñorco
La expedición comenzará el sábado a primera hora y estará condicionada por las condiciones meteorológicas. Domínguez explicó que los equipos podrían permanecer en la montaña durante la noche si la falta de visibilidad les impide continuar el descenso de manera segura.
“Para realizar un buen rastrillaje se debe tener ese contacto visual de manera favorable y eso se tiene a través del buen clima”, señaló. Según indicó, cuando las condiciones son adversas, la visibilidad puede reducirse a apenas dos o tres metros, e incluso llegar a cinco.
El terreno también representa una dificultad. El director de Fuerzas Especiales describió una zona con abundante vegetación, quebradas de entre 70 y 80 metros de profundidad y sectores en los que será necesario utilizar cuerdas para descender.
Del operativo participan actualmente 14 efectivos especializados de Gendarmería Nacional, 10 integrantes de las Fuerzas Especiales CERO de la Policía de Tucumán y tres lugareños que conocen el terreno. También interviene la Policía Federal Argentina.
Domínguez destacó que la incorporación del Ejército se concretó a partir de un requerimiento de la fiscalía que interviene en la causa, a cargo del fiscal Gerardo Salas y del secretario Ariel Frita, con gestiones de las autoridades provinciales.
Qué hipótesis manejan sobre la desaparición de Raúl Moyano
A más de tres semanas de la desaparición, los investigadores y rescatistas no establecieron una hipótesis principal sobre lo ocurrido. Domínguez explicó que trabajan con distintas posibilidades: que Moyano se haya extraviado, que se haya desorientado o que haya sufrido un accidente que le impida desplazarse por sus propios medios.
También mencionó la posibilidad de que se encuentre refugiado en una cueva o en algún sector de la montaña. Según indicó, se revisaron distintos lugares que podrían servir de refugio, aunque hasta el momento no lograron encontrarlo.
“Nos sorprende no haber encontrado absolutamente ningún indicio, ninguna prenda que pueda pertenecer al señor Raúl Moyano”, reconoció el funcionario. Agregó que los equipos ya rastrillaron buena parte del cerro y que cuentan con personal policial de la zona que conoce los filos de montaña y las quebradas.
La búsqueda comenzó después de que se tomara conocimiento de la desaparición, el 12 de octubre. Pese al tiempo transcurrido, Domínguez afirmó que no descartan que Moyano pueda seguir con vida. Señaló que, de acuerdo con los antecedentes que recibieron, tendría conocimientos de montaña y supervivencia.
“Nosotros no descartamos ninguna situación”, sostuvo. Y agregó que la expectativa del equipo es encontrarlo “sano y salvo”.
Las dificultades del terreno y los rescatistas lesionados
El funcionario también describió los riesgos que enfrentan los equipos durante los rastrillajes. Además de las condiciones climáticas, deben atravesar ríos, quebradas empinadas y sectores con barro y vegetación densa, donde la humedad permanece durante gran parte del día.
Consultado por las lesiones que sufrieron dos rescatistas en los últimos días, Domínguez aclaró que ambas se encuentran fuera de peligro. Según explicó, se trata de dos mujeres que sufrieron distensiones al desplazarse por el terreno irregular y que recibieron atención médica.
“Son zonas inhóspitas. La verdad que el clima es lo que no nos ayuda mucho”, resumió.
Mientras continúa el trabajo de los equipos que ya están en la montaña, las autoridades coordinan el nuevo despliegue para el sábado. La incorporación de los especialistas del Ejército apunta a completar el rastrillaje de sectores de difícil acceso y avanzar en la búsqueda de Moyano, de quien todavía no se encontraron rastros.