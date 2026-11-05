Búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Nuñorco: se sumarán 15 especialistas del Ejército argentino

La búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Nuñorco sumará un nuevo equipo de especialistas del Ejército argentino. Se trata de 15 rescatistas de montaña que se incorporaron al operativo y participarán de una expedición prevista para este sábado, que podría extenderse durante tres o cuatro días. Así lo confirmó Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, durante una entrevista en el programa "La mañana empieza aquí", de LGPlay.