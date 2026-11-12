UNT: dieron la última prórroga al plan 1991 de Psicología

Se trataba del tercer asunto de la sesión del martes. Cuando se iba a debatir la propuesta que llegaba aprobada del Consejo de Psicología, la consejera estudiantil Candela Arias pidió que se escuchase a los estudiantes. En representación del grupo de alumnos habló Verónica Sánchez, de Salta, quien dijo que agradecían de corazón las extensiones del plan 1991, que está caducado desde 2013. Explicó que son 123 alumnos y que a 23 les queda una materia y un número mayor adeuda entre dos y tres materias. Dijo que muchos se habían hecho preparar con profesores particulares y que si no se les daba una prórroga ya no iban a poder cursar las nuevas materias (unas 12) que se les agregarían con el plan 2013.