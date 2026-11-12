UNT: dieron la última prórroga al plan 1991 de Psicología

Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT fijó este martes una prórroga final a marzo de 2027 para que alumnos de Psicología del plan 1991 que adeuden una materia puedan recibirse.
- Es la quinta extensión otorgada a este plan caducado en 2013. El cuerpo rechazó por 19 votos a 12 el pedido estudiantil de abarcar a quienes adeudan hasta tres asignaturas.
- Quienes deban más de una materia deberán migrar a planes vigentes y cursar materias extra, en un marco de adecuación institucional ante las acreditaciones de la CONEAU.
El Consejo Superior de la UNT aprobó la quinta prórroga para que los alumnos de Psicología del plan 1991 que adeuden una materia puedan completar la carrera hasta marzo de 2027. Un grupo de alumnos que se había presentado en la sesión para pedir que la prórroga abarcase a estudiantes que debían hasta tres materias –estimados entre 40 y 50 estudiantes- quedó frustrado porque la mayoría del Superior rechazó la moción y sólo autorizó para los alumnos con tres créditos, es decir una materia adeudada.
Se trataba del tercer asunto de la sesión del martes. Cuando se iba a debatir la propuesta que llegaba aprobada del Consejo de Psicología, la consejera estudiantil Candela Arias pidió que se escuchase a los estudiantes. En representación del grupo de alumnos habló Verónica Sánchez, de Salta, quien dijo que agradecían de corazón las extensiones del plan 1991, que está caducado desde 2013. Explicó que son 123 alumnos y que a 23 les queda una materia y un número mayor adeuda entre dos y tres materias. Dijo que muchos se habían hecho preparar con profesores particulares y que si no se les daba una prórroga ya no iban a poder cursar las nuevas materias (unas 12) que se les agregarían con el plan 2013.
Luego habló la consejera Cristina Grunauer (decana de Derecho” y dijo que eso era “una especie de déjà vu”, porque “es la tercera vez que damos prórroga a ese plan” y aseveró que no se podía “seguir prorrogando si ellos no se comprometen” . Añadió que “tenemos que tener la responsabilidad como universidad de que los profesionales tengan los contenidos actualizados” y remarcó que con el cambio de plan de estudios se hizo un plan de transición al que se acogieron alumnos y que la carrera entraba en el artículo 43, de acreditaciones de la Coneau.
“Quinta prórroga”
A su lado estaba la decana de Psicología, Silvia López de Martín, quien explicó que esta era la quinta prórroga para el plan 1991; que la carrera entraba en acreditación para el año que viene y que habría un nuevo plan de estudios que reemplazará al de 2013.
Hubo una moción, pedida por la consejera estudiantil de Agronomía Candelaria Montenegro, para que se ampliara a ocho créditos (los que deben tres materias) pero sólo se aprobó la primera propuesta (tres créditos) por 19 votos a 12.
Los estudiantes se retiraron de la sala del Consejo. Afuera, en la entrada del Rectorado, lamentaron no haber podido explicar su situación. “Hay gente a la que reprobaron 15 veces”; “ha sido difícil cursar, por los constantes paros docentes”; “en la misma Filosofía y Letras hay planes de estudios más viejos con los que se ha dado oportunidad a los alumnos”, dijeron a LA GACETA. Pero ya la suerte estaba echada.