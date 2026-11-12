Política

UNT: dieron la última prórroga al plan 1991 de Psicología

Los estudiantes que adeuden hasta tres créditos (una materia) podrán rendir hasta marzo de 2027

FRUSTRADOS. Al fondo, los alumnos a quienes se les rechazó el pedido.
FRUSTRADOS. Al fondo, los alumnos a quienes se les rechazó el pedido. LA GACETA / FOTO DE ROBERTO DELGADO
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Superior de la UNT fijó este martes una prórroga final a marzo de 2027 para que alumnos de Psicología del plan 1991 que adeuden una materia puedan recibirse.
  • Es la quinta extensión otorgada a este plan caducado en 2013. El cuerpo rechazó por 19 votos a 12 el pedido estudiantil de abarcar a quienes adeudan hasta tres asignaturas.
  • Quienes deban más de una materia deberán migrar a planes vigentes y cursar materias extra, en un marco de adecuación institucional ante las acreditaciones de la CONEAU.
Resumen generado con IA

El Consejo Superior de la UNT aprobó la quinta prórroga para que los alumnos de Psicología del plan 1991 que adeuden una materia puedan completar la carrera hasta marzo de 2027. Un grupo de alumnos que se había presentado en la sesión para pedir que la prórroga abarcase a estudiantes que debían hasta tres materias –estimados entre 40 y 50 estudiantes- quedó frustrado porque la mayoría del Superior rechazó la moción y sólo autorizó para los alumnos con tres créditos, es decir una materia adeudada.

Se trataba del tercer asunto de la sesión del martes. Cuando se iba a debatir la propuesta que llegaba aprobada del Consejo de Psicología, la consejera estudiantil Candela Arias pidió que se escuchase a los estudiantes. En representación del grupo de alumnos habló Verónica Sánchez, de Salta, quien dijo que agradecían de corazón las extensiones del plan 1991, que está caducado desde 2013. Explicó que son 123 alumnos y que a 23 les queda una materia y un número mayor adeuda entre dos y tres materias. Dijo que muchos se habían hecho preparar con profesores particulares y que si no se les daba una prórroga ya no iban a poder cursar las nuevas materias (unas 12) que se les agregarían con el plan 2013.

La UNT acumula 60 días de paro y pone en duda el inicio de 2027

La UNT acumula 60 días de paro y pone en duda el inicio de 2027

Luego habló la consejera Cristina Grunauer (decana de Derecho” y dijo que eso era “una especie de déjà vu”, porque “es la tercera vez que damos prórroga a ese plan” y aseveró que no se podía “seguir prorrogando si ellos no se comprometen” . Añadió que “tenemos que tener la responsabilidad como universidad de que los profesionales tengan los contenidos actualizados” y remarcó que con el cambio de plan de estudios se hizo un plan de transición al que se acogieron alumnos y que la carrera entraba en el artículo 43, de acreditaciones de la Coneau.

“Quinta prórroga”

A su lado estaba la decana de Psicología, Silvia López de Martín, quien explicó que esta era la quinta prórroga para el plan 1991; que la carrera entraba en acreditación para el año que viene y que habría un nuevo plan de estudios que reemplazará al de 2013.

El ex rector Sergio Pagani será delegado de la UNT en YMAD

El ex rector Sergio Pagani será delegado de la UNT en YMAD

Hubo una moción, pedida por la consejera estudiantil de Agronomía Candelaria Montenegro, para que se ampliara a ocho créditos (los que deben tres materias) pero sólo se aprobó la primera propuesta (tres créditos) por 19 votos a 12.

Los estudiantes se retiraron de la sala del Consejo. Afuera, en la entrada del Rectorado, lamentaron no haber podido explicar su situación. “Hay gente a la que reprobaron 15 veces”; “ha sido difícil cursar, por los constantes paros docentes”; “en la misma Filosofía y Letras hay planes de estudios más viejos con los que se ha dado oportunidad a los alumnos”, dijeron a LA GACETA. Pero ya la suerte estaba echada.

Temas Universidad Nacional de TucumánFacultad de Psicología de la Universidad Nacional de TucumánVerónica SánchezCristina Grunauer de FalúConsejo Superior de la UNT
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
UNT: se acerca el plazo límite para adecuar las carreras al Sacau

UNT: se acerca el plazo límite para adecuar las carreras al Sacau

El conflicto se extiende en la UNT, con más días de paro

El conflicto se extiende en la UNT, con más días de paro

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú
2

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias
3

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
4

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”
5

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
2

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?
3

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes
4

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
5

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

Más Noticias
La UNT acumula 60 días de paro y pone en duda el inicio de 2027

La UNT acumula 60 días de paro y pone en duda el inicio de 2027

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Comentarios