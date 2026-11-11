El conflicto se extiende en la UNT, con más días de paro

Artes

Por lo pronto, docentes y estudiantes de la Facultad de Artes de la UNT participaron este martes de una clase pública titulada “Performatividad y teatralidad, apuntes para intervenir y crear”. “La actividad incluyó un corte de calle en el marco de las acciones de lucha por el salario, el presupuesto, becas y la Ley de Financiamiento Universitario”, consignó Adiunt a través de sus redes sociales.