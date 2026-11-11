Política

El conflicto se extiende en la UNT, con más días de paro

La medida de fuerza será implementada del 12 al 18 de este mes.

El conflicto se extiende en la UNT, con más días de paro
Por Redacción Política Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Docentes de la UNT nucleados en Adiunt harán un paro del 12 al 18 de noviembre en Tucumán por reclamos salariales y la Ley de Financiamiento contra el gobierno nacional.
  • La huelga sucede a previas protestas y cortes de calle tras rechazar la pauta salarial oficial, exigiendo una recomposición del 55% y partidas para la educación superior.
  • El conflicto profundiza la parálisis académica en Tucumán y abre el camino a medidas más severas, como una eventual huelga universitaria por tiempo indeterminado.
Resumen generado con IA

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) anunció nuevas jornadas de paro en la provincia, en el marco del reclamo nacional dispuesto por Conaduh contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

El gremio encabezado por Anahí Rodríguez comunicó que la medida de fuerza será implementada del 12 al 18 de este mes. “Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago inmediato de las deudas salariales y un mayor presupuesto para educación”, enumeró Adiunt en un comunicado.

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Estas acciones de protesta se enmarcan en período lectivo signado por los conflictos en el ámbito universitario.

De hecho, hubo recientemente una semana de paros -entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre-, que incluyó clases públicas en las afueras del Rectorado de la UNT.

Las tensiones comenzaron en 2024, y se profundizaron ante distintas medidas adoptadas por la administración libertaria. Uno de los principales puntos de desacuerdo es la recomposición de los salarios. En junio, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzaron en un acuerdo que contempló un aumento acumulado del 24,33%. Sin embargo, Conadu Histórica rechazó el entendimiento y ratificó las medidas de fuerza.

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Según el planteo gremial, la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba una recomposición salarial cercana al 55% desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, además de paritarias trimestrales para actualizar los haberes.

Artes

Por lo pronto, docentes y estudiantes de la Facultad de Artes de la UNT participaron este martes de una clase pública titulada “Performatividad y teatralidad, apuntes para intervenir y crear”. “La actividad incluyó un corte de calle en el marco de las acciones de lucha por el salario, el presupuesto, becas y la Ley de Financiamiento Universitario”, consignó Adiunt a través de sus redes sociales.

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