UNT: se acerca el plazo límite para adecuar las carreras al Sacau

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) transita las últimas semanas del plazo establecido para presentar las adecuaciones de sus planes de estudio al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau). La fecha límite fijada por el Consejo Superior es diciembre de este año, antes de que el nuevo esquema comience a regir en enero de 2027.
Las 13 facultades avanzan a distintos ritmos en la revisión de sus propuestas académicas. El proceso implica reorganizar las cargas horarias, los contenidos y las actividades de aprendizaje, con el objetivo de incorporar el tiempo de trabajo que los estudiantes destinan a su formación dentro y fuera del aula.
Además, la normativa promueve acuerdos con otras universidades nacionales y extranjeras para facilitar el reconocimiento de asignaturas y créditos, de modo que los estudiantes puedan cursar parte de sus trayectos formativos en otras instituciones sin perder los avances académicos alcanzados.
Fotografía
La Licenciatura en Fotografía, de la Facultad de Artes, fue la primera carrera de la UNT en obtener la aprobación de su adecuación. Otras propuestas avanzan en los consejos directivos y el Consejo Superior.
El desafío ahora es completar las presentaciones en el plazo previsto y avanzar con una transformación que alcanzará progresivamente a la oferta académica de la casa de estudios.