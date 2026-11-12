Baja el petróleo; ¿qué sucederá con el precio de las naftas?

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional aclaró este miércoles en conferencia que YPF definirá si baja el precio de las naftas en Argentina tras la caída del petróleo internacional.
- El crudo Brent cayó por debajo de los U$S 90 por menor tensión en Medio Oriente. Ante subas previas, YPF priorizó no trasladar la volatilidad al consumidor.
- La decisión marcará el rumbo de los surtidores locales, mientras el Poder Ejecutivo ratifica que no intervendrá en la fijación de los valores de venta al público.
Tras la reciente caída del precio internacional del petróleo, el Gobierno nacional se refirió este miércoles a la posibilidad de que la baja repercuta en el valor de los combustibles en los surtidores de la Argentina. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que cualquier medida vinculada a los precios dependerá de manera exclusiva de las empresas del sector.
En conferencia de prensa, el portavoz puso el foco en el rol de YPF, al considerar que la compañía estatal desempeña un papel fundamental en la provisión de combustible en el país. En esa línea, remarcó que, frente a los fuertes incrementos que supo registrar el mercado internacional, la empresa optó por no trasladar de forma lineal esas subas a los consumidores. El funcionario explicó que el objetivo central de la estrategia de la firma es sostener la estabilidad de los precios ante las variaciones del contexto global. “Tratamos de mantener estable el precio del combustible, independientemente de esta volatilidad por distintas situaciones que son exógenas”, afirmó durante su exposición.
Para ilustrar esta postura, Ravier hizo mención a las definiciones de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, al señalar que no se busca mover el precio en sintonía con esa volatilidad porque un impacto inmediato sería complejo para el bolsillo. “En los últimos meses ha habido subas muy fuertes e YPF no ha aumentado el precio en consecuencia. Ahora que el precio baja, habrá que ver qué medidas se toman. Es una decisión de YPF”, precisó.
Sin participación
En sintonía con lo anterior, el vocero presidencial remarcó categóricamente que el Poder Ejecutivo no participa en la fijación de los valores de venta al público. “Es algo que le corresponde a YPF, nosotros desde el Ejecutivo no intervenimos”, aseguró. Las declaraciones se produjeron luego de que la cotización del petróleo Brent perforara a la baja el umbral de los U$S 90 por barril. El crudo llegó a cotizar a U$S 89,22 y marcó su registro más bajo desde el pasado 31 de agosto. Este movimiento en los mercados internacionales estuvo impulsado por una disminución en las tensiones en Medio Oriente y por las expectativas en torno a posibles avances en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.