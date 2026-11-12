Baja el petróleo; ¿qué sucederá con el precio de las naftas?

Sin participación

En sintonía con lo anterior, el vocero presidencial remarcó categóricamente que el Poder Ejecutivo no participa en la fijación de los valores de venta al público. “Es algo que le corresponde a YPF, nosotros desde el Ejecutivo no intervenimos”, aseguró. Las declaraciones se produjeron luego de que la cotización del petróleo Brent perforara a la baja el umbral de los U$S 90 por barril. El crudo llegó a cotizar a U$S 89,22 y marcó su registro más bajo desde el pasado 31 de agosto. Este movimiento en los mercados internacionales estuvo impulsado por una disminución en las tensiones en Medio Oriente y por las expectativas en torno a posibles avances en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.