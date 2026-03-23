Nuevo aumento de combustibles en Tucumán: qué opinan los tucumanos sobre la suba

Los surtidores de Tucumán amanecieron hoy con nuevos valores. En el marco de la política de ajustes graduales de YPF, el precio de la nafta súper volvió a aumentar. En relación a la suba del martes pasado, ahora el incremento ronda entre el 5% y el 7%; es decir que en menos de una semana hay una variación que solía ocurrir a lo largo de un mes.