Nuevo aumento de combustibles en Tucumán: qué opinan los tucumanos sobre la suba

Los surtidores de Tucumán amanecieron hoy con nuevos valores. En el marco de la política de ajustes graduales de YPF, el precio de la nafta súper volvió a aumentar. En relación a la suba del martes pasado, ahora el incremento ronda entre el 5% y el 7%; es decir que en menos de una semana hay una variación que solía ocurrir a lo largo de un mes.
El móvil de LG play llegó a la estación de servicio de Lomas de Tafí, por ejemplo, el tablero de precios muestra que la nafta súper supera los $ 2.000. En tanto que la nafta premium llegó a $ 2.174.
Este incremento responde a la reciente implementación de un sistema de “precios dinámicos” por parte de la petrolera estatal. El objetivo de la medida es amortiguar el impacto de la escalada del crudo a nivel global, impulsada por la crisis bélica en Medio Oriente.
Con esta estrategia de micro-ajustes, la compañía busca evitar traslados bruscos que golpeen el consumo interno, en un contexto de creciente preocupación por el efecto cascada en los precios de la economía. LG Play consultó a los tucumanos para saber qué opinan de esta nueva suba de precio del combustible. Mirá el informe en LG Play.