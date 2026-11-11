El mercado se toma un respiro: bajaron el riesgo país y el petróleo

Resumen para apurados
- El riesgo país de Argentina cayó ayer a 860 puntos básicos por la suba de los bonos soberanos en dólares negociados en Wall Street, acumulando dos ruedas a la baja.
- La mejora externa ocurrió sin operaciones locales por feriado y coincidió con el retroceso del petróleo a 92 dólares ante posibles avances de paz entre Estados Unidos e Irán.
- Consolidarse debajo del umbral de los 900 puntos refuerza la confianza de los inversores en la deuda argentina, pese a la persistente cautela por la inflación estadounidense.
El riesgo país de la Argentina volvió a bajar ayer y cerró en 860 puntos básicos, en una jornada marcada por la recuperación de los bonos soberanos en dólares y un escenario internacional menos favorable para los mercados. El indicador elaborado por JP Morgan tuvo una disminución de 14 unidades respecto de la jornada anterior. La caída se sumó al descenso de 52 puntos registrado el lunes, por lo que acumula una reducción de 66 unidades en las últimas dos ruedas.
La evolución de los títulos públicos permitió que el riesgo país continuara alejándose del umbral de los 900 puntos, una referencia seguida por los inversores para evaluar la percepción de riesgo de la deuda argentina. La tendencia descendente se profundizó con los bonos argentinos que cotizan en Nueva York con mejoras en torno a 1,5% en las primeras operaciones. El movimiento se produjo mientras los mercados locales permanecieron sin operaciones por el feriado vinculado con la visita del papa León XIV, aunque los bonos y las acciones argentinas continuaron negociándose en el exterior. La reducción del indicador estuvo vinculada con la mejora de los precios de los bonos soberanos argentinos denominados en dólares.
La baja de ayer prolongó el comportamiento positivo registrado al comienzo de la semana, cuando los mercados internacionales reaccionaron favorablemente a señales de distensión en Medio Oriente y a la recuperación de las acciones tecnológicas. Sin embargo, el escenario externo cambió después de conocerse un dato de inflación en Estados Unidos superior al previsto. La inflación en Estados Unidos se desaceleró al 0,4% mensual en octubre, dando un leve respiro aunque fue menor al previsto por el mercado, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana.
El comportamiento de los precios en EEUU, medido de manera mensual, se ubicó por encima de las proyecciones del mercado (0,3%) pero bajó dos décimas en relación a septiembre cuando alcanzó el 0,6%, retornando la senda descendente. A nivel interanual, la variación de precios de octubre no fue publicada debido al cierre del Gobierno estadounidense durante los últimos meses de 2025, lo que impidió en su momento realizar la medición correspondiente y ahora contrastar con los datos actuales.
El petróleo
Mientras tanto, el petróleo volvió a bajar este martes y se ubicó en U$S 92. Todo se dio luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que hay avances para darle fin a la guerra contra Irán. Por la mañana, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa y que también se toma en la Argentina como parámetro para los precios del sector, operó en los U$S 89,22, la menor cotización desde el 31 de agosto. En tanto, el WTI, de referencia en los Estados Unidos se ubicó en torno a los U$S 86.
En ambos casos se trata de descensos en torno al 3,5% y acumularon una reducción de más de 20 dólares desde los picos de hace dos semanas, cuando el Brent volvió a ubicarse en U$S 118, cerca de los máximos del inicio de la guerra contra Irán, reprodujo el sitio TN.com. El retroceso en los valores del crudo refleja cierta esperanza entre los inversores en un avance concreto en las negociaciones entre EEUU e Irán, sobre todo después de la derrota republicana en las elecciones legislativas del martes 3 de este mes.