EconomíaNoticias económicas

El mercado se toma un respiro: bajaron el riesgo país y el petróleo

Mejora en el valor de los títulos públicos.

El mercado se toma un respiro: bajaron el riesgo país y el petróleo
Por Redacción Economía Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • El riesgo país de Argentina cayó ayer a 860 puntos básicos por la suba de los bonos soberanos en dólares negociados en Wall Street, acumulando dos ruedas a la baja.
  • La mejora externa ocurrió sin operaciones locales por feriado y coincidió con el retroceso del petróleo a 92 dólares ante posibles avances de paz entre Estados Unidos e Irán.
  • Consolidarse debajo del umbral de los 900 puntos refuerza la confianza de los inversores en la deuda argentina, pese a la persistente cautela por la inflación estadounidense.
Resumen generado con IA

El riesgo país de la Argentina volvió a bajar ayer y cerró en 860 puntos básicos, en una jornada marcada por la recuperación de los bonos soberanos en dólares y un escenario internacional menos favorable para los mercados. El indicador elaborado por JP Morgan tuvo una disminución de 14 unidades respecto de la jornada anterior. La caída se sumó al descenso de 52 puntos registrado el lunes, por lo que acumula una reducción de 66 unidades en las últimas dos ruedas.

La evolución de los títulos públicos permitió que el riesgo país continuara alejándose del umbral de los 900 puntos, una referencia seguida por los inversores para evaluar la percepción de riesgo de la deuda argentina. La tendencia descendente se profundizó con los bonos argentinos que cotizan en Nueva York con mejoras en torno a 1,5% en las primeras operaciones. El movimiento se produjo mientras los mercados locales permanecieron sin operaciones por el feriado vinculado con la visita del papa León XIV, aunque los bonos y las acciones argentinas continuaron negociándose en el exterior. La reducción del indicador estuvo vinculada con la mejora de los precios de los bonos soberanos argentinos denominados en dólares.

El riesgo país bajó y las acciones argentinas subieron hasta 3% en Wall Street

El riesgo país bajó y las acciones argentinas subieron hasta 3% en Wall Street

La baja de ayer prolongó el comportamiento positivo registrado al comienzo de la semana, cuando los mercados internacionales reaccionaron favorablemente a señales de distensión en Medio Oriente y a la recuperación de las acciones tecnológicas. Sin embargo, el escenario externo cambió después de conocerse un dato de inflación en Estados Unidos superior al previsto. La inflación en Estados Unidos se desaceleró al 0,4% mensual en octubre, dando un leve respiro aunque fue menor al previsto por el mercado, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana.

El comportamiento de los precios en EEUU, medido de manera mensual, se ubicó por encima de las proyecciones del mercado (0,3%) pero bajó dos décimas en relación a septiembre cuando alcanzó el 0,6%, retornando la senda descendente. A nivel interanual, la variación de precios de octubre no fue publicada debido al cierre del Gobierno estadounidense durante los últimos meses de 2025, lo que impidió en su momento realizar la medición correspondiente y ahora contrastar con los datos actuales.

El petróleo

Mientras tanto, el petróleo volvió a bajar este martes y se ubicó en U$S 92. Todo se dio luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que hay avances para darle fin a la guerra contra Irán. Por la mañana, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa y que también se toma en la Argentina como parámetro para los precios del sector, operó en los U$S 89,22, la menor cotización desde el 31 de agosto. En tanto, el WTI, de referencia en los Estados Unidos se ubicó en torno a los U$S 86.

Malvinas: Inglaterra convocó a la embajadora argentina y rechazó el arbitraje por el petróleo

Malvinas: Inglaterra convocó a la embajadora argentina y rechazó el arbitraje por el petróleo

En ambos casos se trata de descensos en torno al 3,5% y acumularon una reducción de más de 20 dólares desde los picos de hace dos semanas, cuando el Brent volvió a ubicarse en U$S 118, cerca de los máximos del inicio de la guerra contra Irán, reprodujo el sitio TN.com. El retroceso en los valores del crudo refleja cierta esperanza entre los inversores en un avance concreto en las negociaciones entre EEUU e Irán, sobre todo después de la derrota republicana en las elecciones legislativas del martes 3 de este mes.

Temas JP MorganArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El riesgo país bajó y las acciones argentinas subieron hasta 3% en Wall Street

El riesgo país bajó y las acciones argentinas subieron hasta 3% en Wall Street

Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Comentarios