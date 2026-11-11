El mercado se toma un respiro: bajaron el riesgo país y el petróleo

El petróleo

Mientras tanto, el petróleo volvió a bajar este martes y se ubicó en U$S 92. Todo se dio luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que hay avances para darle fin a la guerra contra Irán. Por la mañana, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa y que también se toma en la Argentina como parámetro para los precios del sector, operó en los U$S 89,22, la menor cotización desde el 31 de agosto. En tanto, el WTI, de referencia en los Estados Unidos se ubicó en torno a los U$S 86.