Enseñame Tucumán: quiénes competirán en la semifinal de sexto año

Ya definida la segunda semifinal de Enseñame Tucumán, de la que resultó vencedora la dupla conformada por Mía Candela Sierra González y Helena Brandán del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, el viernes de la semana que viene se llevará a cabo la tercera semifinal, de la cual tomarán parte cinco parejas de estudiantes que cursan sexto año: por el Instituto Inmaculada Concepción, Rosario Villalba y Moyano Medina (docente responsable, Luciana Allo Marinaro); por la escuela secundaria Juan Luis Nougués, Brisa Padilla y Mehilén Yenaide (Marcela Contreras); por la escuela media de Tapia, Yenifer Ruth Chagua Rodríguez y Rocío Belén Iporo Yaleva (Carla Gabriela Fernández); por la escuela normal Superior Julio Argentino Roca, Javier Francisco Yanguez y Lautaro Nahuel Miguel (Néstor Ledezma), y por el Instituto Privado Nuestra Señora de la Consolación, María Sol Corbalán y Lola Caraque Cabeza (Pablo Courtade).
Enseñame Tucumán es una propuesta educativa que convoca a jóvenes de cuarto, quinto y sexto año de más de 312 escuelas secundarias de toda la provincia, para poner en valor la historia, la cultura y la identidad de Tucumán. Organizado por LA GACETA, en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia, el concurso comenzó con instancias escolares e interescolares. Actualmente se está disputando la instancia de semifinales, de la cual saldrán los estudiantes que participarán de la gran final, a disputarse el miércoles 18 de noviembre. Los equipos finalistas deberán demostrar no solo sus conocimientos sobre Tucumán, sino también su creatividad y su capacidad para resolver desafíos en un set televisivo. La pareja ganadora vivirá una experiencia única: un viaje a Villa Carlos Paz, compartiendo excursiones, diversión y amistad.
La segunda edición del certamen organizado por LA GACETA y por el Ministerio de Educación creció con fuerza. La edición del año en curso alcanzó a 312 escuelas y a 4.584 estudiantes, organizados en 2.292 parejas. A medida de que avanzaron las etapas, los equipos fueron abriéndose paso hasta llegar a este filtro que definirá quiénes accederán a las instancias finales.
El certamen tiene una historia que se acerca al medio siglo. El 7 de julio de 1979 La GACETA puso en marcha -junto al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Cultura- el primer concurso de preguntas y respuestas de la provincia. En aquella ocasión la temática seleccionada fue “la Historia de nuestra Independencia” y estuvo destinado a alumnos de sexto y séptimo grado de las escuelas primarias de la provincia. El ciclo llevaba el nombre “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”, y se transmitía en vivo por la pantalla de Canal 10. Se trató de un éxito rotundo, que fue visto incluso en provincias vecinas. La instancia final de aquel concurso se diputó el 22 de julio de 1979, y Canal 10 alcanzó un pico de audiencia récord en el año.