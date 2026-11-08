Enseñame Tucumán: quiénes competirán en la semifinal de sexto año

El certamen tiene una historia que se acerca al medio siglo. El 7 de julio de 1979 La GACETA puso en marcha -junto al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Cultura- el primer concurso de preguntas y respuestas de la provincia. En aquella ocasión la temática seleccionada fue “la Historia de nuestra Independencia” y estuvo destinado a alumnos de sexto y séptimo grado de las escuelas primarias de la provincia. El ciclo llevaba el nombre “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”, y se transmitía en vivo por la pantalla de Canal 10. Se trató de un éxito rotundo, que fue visto incluso en provincias vecinas. La instancia final de aquel concurso se diputó el 22 de julio de 1979, y Canal 10 alcanzó un pico de audiencia récord en el año.