Visita de León XIV: CAME pidió fortalecer el diálogo social y reclamó políticas para las PyMEs

Finalmente, la entidad anticipó que buscará dar continuidad a la unión que, según destacó, se vivió durante la estadía del Papa en el país. Para ello, propone profundizar el diálogo con la Iglesia argentina, los distintos niveles del Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, con el objetivo de promover políticas públicas que favorezcan a las pymes, a las que definió como el principal sostén del empleo registrado en la Argentina.