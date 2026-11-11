Visita de León XIV: CAME pidió fortalecer el diálogo social y reclamó políticas para las PyMEs

Resumen para apurados
- Tras la visita del papa León XIV a Argentina, CAME reclamó hoy fortalecer el diálogo social y aplicar políticas públicas para sostener a las pymes y el empleo.
- El reclamo surge tras el mensaje papal en la UCA sobre justicia social y un informe previo de la entidad que alertó por la caída del consumo y la alta presión impositiva.
- La entidad impulsará una agenda de cinco ejes con el Estado, sindicatos e Iglesia para promover la formalización laboral, el financiamiento y el desarrollo productivo.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó la importancia de sostener el diálogo y la búsqueda de consensos tras la visita del papa León XIV a la Argentina.
Mediante un comunicado, la entidad empresaria puso el foco en el mensaje del Pontífice sobre la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de que la economía no pierda de vista a las personas.
“Compartimos y destacamos la importancia de fortalecer nuestra democracia mediante la escucha cotidiana, mediante la búsqueda de acuerdos duraderos y mediante el reconocimiento como compatriotas de quienes pensamos distinto. Queremos e impulsamos una Argentina más justa y solidaria, con instituciones que puedan representar a los diferentes actores sociales”, expresó el presidente de CAME, Ricardo Diab.
En ese sentido, la organización valoró especialmente el encuentro que se realizó en la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes del mundo del trabajo. Durante esa reunión, León XIV remarcó que la dignidad humana debe ocupar un lugar central en las decisiones económicas.
CAME también manifestó su preocupación, en sintonía con el planteo del Papa, por el desempleo, la precarización laboral y la necesidad de orientar la economía hacia la justicia social.
El planteo de CAME para las PyMEs
Hace un mes, durante una visita al Vaticano, Diab le entregó al Sumo Pontífice un documento institucional sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas argentinas. En ese escrito, la entidad reconoció los avances alcanzados por el Gobierno nacional, pero también señaló los desafíos pendientes: recuperar el dinamismo del consumo interno, reducir la presión impositiva en los tres niveles del Estado, ampliar el financiamiento productivo y disminuir los costos operativos.
A partir de ese diagnóstico, CAME propuso una agenda de trabajo con cinco ejes. Entre ellos, incluyó la formalización laboral mediante la simplificación y coordinación de obligaciones para ampliar la cantidad de empresas y trabajadores registrados; la capacitación, con programas que articulen a empresas, sindicatos, universidades e Iglesia; y el financiamiento, con instrumentos destinados a la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones.
También planteó impulsar el desarrollo territorial, con prioridad para las cadenas regionales y la infraestructura que permita agregar valor en origen, y fortalecer el diálogo social mediante conversaciones periódicas basadas en datos y en la búsqueda del bien común.
Finalmente, la entidad anticipó que buscará dar continuidad a la unión que, según destacó, se vivió durante la estadía del Papa en el país. Para ello, propone profundizar el diálogo con la Iglesia argentina, los distintos niveles del Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, con el objetivo de promover políticas públicas que favorezcan a las pymes, a las que definió como el principal sostén del empleo registrado en la Argentina.