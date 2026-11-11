La visita de León XIV movilizó multitudes en el país y le dio oxígeno al turismo argentino

Turismo religioso: el principal motor

- Ciudad de Buenos Aires: Con una convocatoria multitudinaria, la misa celebrada el lunes 9 concentró a 2,5 millones de personas. El Ente de Turismo de la Ciudad estimó que del 6 al 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas con pernocte (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón, excursionistas. El impacto económico se estimó superior a los US$ 88 millones. La ocupación hotelera promedió el 75%. La Ciudad complementó las celebraciones religiosas con visitas guiadas gratuitas por los circuitos papales de Monserrat y Flores, recorridos vinculados con Mama Antula y propuestas de turismo histórico y religioso. En los alrededores del Monumento a los Españoles se dispusieron más de 160 puestos gastronómicos y foodtrucks, distribuidos en siete puntos para atender a los fieles que asistieron a la misa. Además, unos 90 restaurantes, bares y locales gastronómicos se sumaron a la iniciativa “Menú Papa León”, con descuentos y promociones especiales desde el viernes 6 hasta el jueves 12 de noviembre. La propuesta buscó extender el impacto de la visita papal al sector gastronómico y estimular el consumo de vecinos y turistas durante toda la semana. La agenda de la visita del papa León XIV en la Ciudad incluyó, el martes 10, una vigilia encabezada por el Pontífice en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, que según estimaciones reunió a cerca de un millón de jóvenes.