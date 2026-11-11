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Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

El argentino buscará volver a los puntos en un circuito callejero y nocturno. ¿Cómo es este difícil trazado?

EL AÑO PASADO. Franco Colapinto no la pasó bien en la carrera de Las Vegas en 2025.
EL AÑO PASADO. Franco Colapinto no la pasó bien en la carrera de Las Vegas en 2025.
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará el GP de Las Vegas de Fórmula 1 el 22 de noviembre en Nevada, buscando volver a sumar puntos para Alpine tras su paso por Brasil.
  • El argentino llega tras finalizar 13° en el GP de Brasil, condicionado por una mala largada y fallas mecánicas en su Alpine que lo dejaron fuera de la zona de puntos.
  • El veloz y exigente circuito callejero nocturno de Nevada pondrá a prueba la precisión del piloto y la puesta a punto del auto en su objetivo de finalizar el año en el top 10.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volverá a correr la próxima semana en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Luego de quedarse con las manos vacías en la carrera de Brasil, donde finalizó en la decimotercera posición con su Alpine, el argentino buscará revancha en el trazado urbano de Nevada.

La cita en Las Vegas Strip, que se disputará en poco menos de dos semanas, representa un nuevo desafío para el pilarense en su búsqueda por regresar a la zona de puntos.

En Interlagos, Colapinto no logró completar una buena actuación. Una mala largada y algunas fallas mecánicas de la escudería francesa le impidieron acercarse al top 10, que es la zona que reparte unidades. A pesar de eso, el piloto intentará capitalizar su experiencia en un circuito callejero como el de Las Vegas, que presenta características muy particulares.

La pista, localizada en el estado de Nevada, cuenta con 6,201 kilómetros de largo, 17 curvas y tres rectas. Una de ellas es especialmente larga: tiene 1,920 kilómetros y permite que los monoplazas alcancen un promedio de velocidad de hasta 342 km/h.

Este tipo de trazado exige una configuración aerodinámica muy específica y una gran precisión por parte de los pilotos, ya que combina sectores de alta velocidad con frenadas y curvas cerradas.

El cronograma del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

- Prácticas libres 1: 21.30hs

Viernes 20 de noviembre

- Prácticas libres 2: 01.00hs

- Prácticas libres 3: 21.30hs

Sábado 21 de noviembre

- Clasificación: 01.00hs

Domingo 22 de noviembre

- Carrera: 01.00hs

¿Dónde ver la carrera? 

Toda la acción del Gran Premio de Las Vegas se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir todas las novedades a través de LA GACETA.

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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