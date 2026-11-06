"¡Hagan lío!": el legado de Francisco que León XIV reafirma con su encuentro con los jóvenes argentinos

Resumen para apurados
- El papa León XIV se reunirá el martes 10 con jóvenes en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires para escuchar sus realidades y continuar el legado pastoral de Francisco.
- El evento fue el único pedido especial del pontífice en su visita. La cita para personas de 15 a 35 años retoma el llamado pastoral de Jorge Bergoglio iniciado en Río en 2013.
- La iniciativa busca consolidar el protagonismo juvenil en la Iglesia y posicionar a las nuevas generaciones como motores de cambio social y renovación espiritual para el futuro.
La histórica visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo y el miércoles, trae consigo una señal contundente sobre las prioridades de su pontificado. En medio de una agenda oficial sumamente nutrida, las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina -encabezadas por los monseñores Marcelo Colombo y Raúl Pizarro- revelaron que la Santa Sede planteó un solo requerimiento indispensable para incluir en el itinerario.
El papa León XIV hizo solo un pedido especial directo y concreto: contar con un espacio exclusivo para encontrarse con los jóvenes argentinos y conocer de primera mano sus realidades. Esta decisión recoge y da continuidad directa al legado pastoral de Jorge Bergoglio que comenzó con aquel encuentro histórico en Río de Janeiro durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, cuando el papa Francisco sacudió a la Iglesia con su célebre exclamación: "¡Hagan lío!".
Ese llamado pedía dejar de lado a los "jóvenes-sofá" adormecidos por la comodidad para salir a las calles con las zapatillas puestas como motores de cambio social y fe. León XIV no va a cambiar lo que ya venía haciendo Bergoglio con los jóvenes; al contrario, reafirma esa visión e invita a las nuevas generaciones a seguir haciendo lío en el buen sentido, escuchando activamente sus fragilidades, esperanzas y búsquedas vitales.
La convocatoria
Para dar respuesta a este deseo del Pontífice, la organización diagramó un gran evento:
- Locación y fecha: El encuentro se celebrará el martes 10 de noviembre a las 20.15 en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
- Rango de edad: La actividad está dirigida a personas de 15 a 35 años. Quienes tengan 15 años participan dentro de un grupo a cargo de un mayor de 18, mientras que desde los 16 años pueden inscribirse de forma individual.
- Sistema de inscripción y acceso: La participación requiere una inscripción digital previa mediante la web oficial con datos personales básicos para recibir un código de verificación y QR de acceso. No obstante, los obispos remarcaron que el encuentro es abierto para todos y que quien no haya llegado a inscribirse como público general igual puede asistir.
- Dinámica del encuentro: El espacio estará centrado en la escucha activa por parte de León XIV, quien atenderá los testimonios de los chicos y brindará un mensaje sobre el sentido de la vida.
De esta manera, la Iglesia argentina abre sus puertas de par en par. Escuchar a la juventud y brindarle un rol protagónico demuestra que su energía sigue siendo indispensable para construir un mundo más fraterno.