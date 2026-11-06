"¡Hagan lío!": el legado de Francisco que León XIV reafirma con su encuentro con los jóvenes argentinos

Ese llamado pedía dejar de lado a los "jóvenes-sofá" adormecidos por la comodidad para salir a las calles con las zapatillas puestas como motores de cambio social y fe. León XIV no va a cambiar lo que ya venía haciendo Bergoglio con los jóvenes; al contrario, reafirma esa visión e invita a las nuevas generaciones a seguir haciendo lío en el buen sentido, escuchando activamente sus fragilidades, esperanzas y búsquedas vitales.