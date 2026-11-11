Un libro para acercar la literatura tucumana a León XIV

“No es una cuestión de repaso de vida, de actividades o de pensamientos. El libro hace alusión a su mensaje sobre la necesidad de conectarse con la palabra”, explicó. La propuesta nació al advertir que León XIV no había visitado Tucumán. Frente a esa ausencia, Zelaya de Nader convocó a integrantes del laboratorio para preparar una obra que permita dar a conocer el trabajo de escritores locales y establecer un vínculo con el Papa a través de la literatura.