Un libro para acercar la literatura tucumana a León XIV
PORTADA. La producción literaria tucumana llega para compartir y reflexionar sobre las palabras y su valor.
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Por Redacción Sociedad Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Honoria Zelaya de Nader presentó en Tucumán el libro "La escritura concierne a Dios" para acercar autores locales al papa León XIV, debido a que el pontífice no visitó la región.
  • La obra reúne textos de ocho autores de un taller literario y viajará a Roma. La gestora cultural ya había enviado publicaciones a los pontífices Juan Pablo II y Francisco.
  • La iniciativa busca proyectar las letras tucumanas al Vaticano, afianzar el diálogo cultural con la Santa Sede y revalorizar el rol de la palabra escrita en la sociedad.
Resumen generado con IA

La escritora y gestora cultural Honoria Zelaya de Nader impulsó una publicación colectiva destinada al papa León XIV, con el propósito de acercarle una muestra de la producción literaria tucumana y compartir una reflexión sobre el valor de la palabra en la vida de las personas.

El libro se titula “La escritura concierne a Dios”, de escritores tucumanos, y reúne composiciones de autores vinculados al Laboratorio de Lectura que dirige Zelaya de Nader desde hace 15 años. Según explicó, la iniciativa surgió después de conocer los escritos del Pontífice sobre la literatura y su importancia en la experiencia humana.

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“No es una cuestión de repaso de vida, de actividades o de pensamientos. El libro hace alusión a su mensaje sobre la necesidad de conectarse con la palabra”, explicó. La propuesta nació al advertir que León XIV no había visitado Tucumán. Frente a esa ausencia, Zelaya de Nader convocó a integrantes del laboratorio para preparar una obra que permita dar a conocer el trabajo de escritores locales y establecer un vínculo con el Papa a través de la literatura.

La publicación, con relatos, poemas y cartas, tiene como autores a Verónica Álvarez Costas, Magdalena Aráoz, Teresa del Rosario Daina, Amalia Erazú, Alejandra Fasola, María Rita Goñi Ruiz, Patricia Ismail y María Antonia Nuova. La propia Zelaya de Nader y Honoria Zelaya de Nader y Luciano Eduardo Jorrat son los coordinadores. Será en viada directamente a Roma, y es producto de EsMeCu Editorial.

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Antecedentes

El proyecto se suma a otras experiencias de la escritora, quien anteriormente envió libros a Juan Pablo II y a Francisco, y que recibió respuestas desde el Vaticano. También mencionó una publicación dedicada a Mama Antula.

Con esta nueva iniciativa, Zelaya de Nader busca que la literatura tucumana trascienda las fronteras provinciales y llegue al Vaticano como expresión de una co munidad de escritores.

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