Del “hagan lío” al “no se arrodillen”: qué busca León XIV de los jóvenes

El mensaje adquiere otra dimensión cuando se lo cruza con lo que dijo apenas unos días antes en Montevideo. Allí, ante una multitud de jóvenes, el Papa los desafió a no tener miedo a los compromisos definitivos: “¡No le teman al ‘para siempre’!”. Los invitó a casarse, formar una familia y abrir sus hogares a la vida, incluso frente a una sociedad que puede presentar a los hijos como una carga.