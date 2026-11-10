Del “hagan lío” al “no se arrodillen”: qué busca León XIV de los jóvenes
Resumen para apurados
- El papa León XIV instó anoche a los jóvenes en Buenos Aires a no arrodillarse ante falsos éxitos ni adicciones, llamándolos a construir un proyecto de vida con libertad.
- La consigna amplía el histórico «hagan lío» de Francisco y surge tras sus críticas a la falta de oportunidades que empuja a la juventud a emigrar de sus países de origen.
- Esta postura busca redefinir la pastoral juvenil ante los desafíos digitales y la precariedad actual, interpelando a los Estados a retener y valorar a las nuevas generaciones.
Hay una pregunta que sobrevuela cada encuentro de un Papa con las nuevas generaciones: ¿qué les pide la Iglesia a los jóvenes de su tiempo? La respuesta nunca es idéntica, porque tampoco lo son las preocupaciones de cada época.
Francisco llegó a la juventud con una consigna que terminó convertida casi en una marca de época: “¡Hagan lío!”. León XIV, en cambio, parece estar construyendo su propio lenguaje para una generación atravesada por la incertidumbre, la precariedad, la soledad, las pantallas y la dificultad para imaginar el futuro.
Y anoche, en el Monumento de los Españoles, terminó de darle forma a ese mensaje.
León XIV: quedarse, comprometerse, vincularse
En los primeros días de su visita a Argentina, el nuevo Papa ya había dejado varias pistas sobre aquello que considera urgente para los jóvenes.
En el Palacio Libertad, frente a autoridades, dirigentes y representantes de la sociedad civil, puso el problema en términos concretos: ¿qué ocurre cuando un país no consigue ofrecer a sus jóvenes condiciones para construir allí su proyecto de vida?
“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, planteó.
No fue solamente una reflexión sobre la economía. León XIV habló de educación, formación profesional, universidades, investigación y participación. Pero también de algo más profundo: la necesidad de confiar en los jóvenes y abrirles espacios para que puedan asumir responsabilidades.
El mensaje adquiere otra dimensión cuando se lo cruza con lo que dijo apenas unos días antes en Montevideo. Allí, ante una multitud de jóvenes, el Papa los desafió a no tener miedo a los compromisos definitivos: “¡No le teman al ‘para siempre’!”. Los invitó a casarse, formar una familia y abrir sus hogares a la vida, incluso frente a una sociedad que puede presentar a los hijos como una carga.
Hay, entonces, una idea que empieza a repetirse: León XIV no parece hablarle a los jóvenes desde la resignación, sino desde la posibilidad de construir.
Construir un futuro en el propio país. Construir vínculos que duren. Construir una familia. Construir una comunidad. Construir una vida con sentido.
Y ahí aparece la distancia -y también el puente- con Francisco.
Francisco les habló a los jóvenes de Río de Janeiro en 2013 con otro tono. En una época marcada también por crisis, incertidumbre y desencanto, les pidió que dejaran de mirar la realidad desde afuera.
“No balconeen la vida”, les dijo. “Métanse en ella”.
La imagen era poderosa: no ser espectadores, sino protagonistas. Francisco les reclamaba que no dejaran que otros decidieran por ellos y que se comprometieran con la construcción de un mundo mejor.
Y junto con eso quedó aquella expresión que atravesó su pontificado juvenil: “¡Hagan lío!”. Una invitación a salir de la comodidad, sacudir estructuras y hacer que la fe tuviera una presencia concreta en la sociedad.
Pero hay algo interesante al mirar hoy aquellas palabras desde 2026.
Francisco les decía, en esencia: no se queden mirando la realidad; entren en ella.
León XIV parece agregar otra pregunta: ¿qué van a construir una vez que entren?
“No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida”
En el Monumento de los Españoles, León XIV encontró finalmente la respuesta que venía insinuando durante su visita.
El Papa puso en el centro de su mensaje la libertad. Pero no habló de una libertad abstracta. Señaló directamente aquello que, según su mirada, puede terminar quitándosela a los jóvenes: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer.
También habló de las redes sociales y de los riesgos de buscar allí la aprobación de los demás. Advirtió que esa necesidad puede llevar a mentir, traicionar o humillar a otros. Y mencionó las adicciones y la pornografía como formas de esclavitud.
Entonces pronunció una de las frases más fuertes de la noche:
“¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense!”.
La imagen tiene algo de síntesis del mensaje de León XIV. No les pidió simplemente que se rebelen contra el mundo. Les pidió que aprendan a reconocer aquello que parece ofrecerles felicidad o reconocimiento, pero termina quitándoles libertad.
Y, sobre todo, les dijo que una caída no tiene por qué convertirse en destino.
“Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”, afirmó también, al hablar de quienes se sienten alejados, heridos o excluidos.
No vivir dos vidas
Hubo otra idea menos estridente, pero especialmente interesante para entender qué tipo de juventud imagina León XIV.
Ante el testimonio de un joven que buscaba integrar su fe con su vida cotidiana, el Papa respondió que no hay que vivir “dos vidas”: una para Dios y otra para las obligaciones.
“Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor”, planteó.￼
Es una concepción distinta de la fe: no como algo que ocurre solamente dentro de una iglesia, sino también en el estudio, el trabajo, el deporte, las amistades, la tecnología y las redes.
Por eso, hacia el final, León XIV amplió todavía más el pedido: “¡Vayan y anuncien!”. Les pidió llevar ese mensaje a sus ciudades, pueblos y periferias, para que quienes se sienten lejos de Dios puedan descubrir, a través de ellos, que Cristo los está buscando.
De “hagan lío” a “construyan”
Tal vez ahí esté una de las claves para leer el encuentro de anoche.
Francisco le habló a una generación que necesitaba recuperar el impulso para salir a la calle, participar y no quedarse al margen. León XIV parece encontrarse con jóvenes que, además de querer participar, necesitan saber si hay un lugar para ellos en el futuro que los adultos están construyendo.
No es una diferencia menor.