El Nacional se lució en la segunda semifinal de “Enseñame Tucumán”

Las alumnas de la secundaria de Yonopongo pasaron directo a la final al ganar el primer juego, llamado “¿Quién lo hizo?”. La definición de este bloque fue la tercera pregunta, en la cual se les pidió a los chicos que dijeran quién fue el artista que, a fines del siglo XIX, recreó la fachada de la Casa donde se celebró el Congreso de 1816 con los colores amarillo y verde. Bahiana y Lucía fueron las únicas en responder de manera correcta que fue Genaro Pérez.