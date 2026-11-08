El Nacional se lució en la segunda semifinal de “Enseñame Tucumán”

Acertaron prácticamente todas las respuestas. Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, se lucieron en la segunda semifinal del concurso “Enseñame Tucumán” -el certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación- y se aseguraron su lugar en la gran final donde irán por el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.
Las alumnas de quinto año se enfrentaron a las parejas de estudiantes de otros cuatro establecimientos de distintos puntos de la provincia en los estudios de televisión de LG Play. Este fue el segundo programa educativo de preguntas y respuestas dedicado a la historia de Tucumán.
En el primer programa, las participantes Lucía Guerrero y Solana Palavecino, ambas de 15 años y alumnas de la Escuela de Comercio Nº 1 General Manuel Belgrano, se impusieron en la semifinal de cuarto año. Ahora, falta definir la categoría sexto año, el próximo viernes. El 20 de este mes será la gran final. La dupla campeona accederá al viaje organizado por la empresa Siwar Travel.
Primer bloque
En el primer bloque del programa, los conductores Carolina Servetto y Matías Auad presentaron a las cinco duplas de quinto año que llegaron hasta esta aquí después de haber participado en distintas instancias provinciales y competido junto a más de 5.000 alumnos de Tucumán. A lo largo del concurso, los chicos estudiaron contenidos clave vinculados a la historia, la geografía y la identidad tucumana.
Además de Brandán y Sierra González, lo otros concursantes de quinto año fueron María Lucía Córdoba y Bahiana Abigail Galarza Ganín, de la escuela secundaria de Yonopongo; Leila Romero y Gael Zanzul, del instituto San Pablo Apóstol; Ana Julieta Sánchez Medina y Ulises Usqueda, del instituto Santa Bárbara; y Thiago Romero y Valentín Lizarraga, del colegio San Isidro Labrador.
Las alumnas de la secundaria de Yonopongo pasaron directo a la final al ganar el primer juego, llamado “¿Quién lo hizo?”. La definición de este bloque fue la tercera pregunta, en la cual se les pidió a los chicos que dijeran quién fue el artista que, a fines del siglo XIX, recreó la fachada de la Casa donde se celebró el Congreso de 1816 con los colores amarillo y verde. Bahiana y Lucía fueron las únicas en responder de manera correcta que fue Genaro Pérez.
En el segundo bloque, la competencia se tornó más desafiante. Era hora de definir cuál otro equipo llegaba a la gran final para avanzar hacia el premio mayor, el viaje a Carlos Paz. El juego que abrió la serie fue “Detectives de la Historia”. Los conductores dieron a cada dupla tres pistas que pusieron a prueba la capacidad para deducir la respuesta cuanto antes.
Los alumnos del San Pablo Apóstol lograron imponerse al Instituto Santa Bárbara al descubrir, aunque con algunas dudas, que era la Asamblea del año 13 un antecedente directo para el desarrollo del Congreso de Tucumán.
El otro equipo, en cambio, no pudo deducir que los datos citados eran sobre Bartolomé Mitre. Luego, llegó el turno en el certamen de la sección “Verdadero o falso”. Los estudiantes del Santa Bárbara acertaron cuatro de las cinco consignas y ganaron este entretenimiento.
Con un juego a favor cada uno, el suspenso se mantuvo y los equipos tuvieron que desempatar con el “Número Ganador”. Les preguntaron en qué año del calendario hebreo festejaron una histórica primera reunión por Rosh a Shana (o el Año Nuevo Hebreo) en la provincia. Los chicos del Santa Bárbara se acercaron más a la respuesta correcta y sacaron pase a la final del día.
De los mismos juegos participaron los alumnos del Colegio Nacional y del San Isidro Labrador. Helena Brandán y Mía Candela Sierra González acertaron en la primera pista de “Detectives de la Historia” que se trataba de la Ciudad Sagrada de Quilmes. En las opciones de “Verdadero o falso” jugaron prácticamente sin errar y así llegaron al bloque final del programa.
Ultimo bloque
Parados detrás de los atriles, los alumnos de las instituciones finalistas debieron resolver el certamen “Recuerdos Fotográficos”. “El 10 de mayo de 1936 un grupo de tucumanos visitaron San Javier. En ese momento, hacer ese viaje era una travesía. ¿Qué autoridad provincial acompañó la jornada?”, preguntaron los conductores.
Las alumnas del Colegio Nacional marcaron la diferencia al ser las únicas que escribieron bien en la pizarra el nombre del ministro de Gobierno Norberto Antoni.
Luego, siguieron con el juego “El dato incorrecto”. De tres datos, debieron señalar el que no estaba bien. Y las únicas que contestaron bien las tres opciones fueron, otra vez, Helena y Mía. En el caso de ellas, respondieron bien -de nuevo- sobre cuestiones relacionadas a la Ciudad Sagrada de Quilmes.
Con su actuación segura y precisa, las alumnas del Nacional se consagraron como las grandes finalistas de la jornada, y dejaron en claro que el conocimiento, la preparación y la colaboración en equipo son las claves para destacarse en Enseñame Tucumán.