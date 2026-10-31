En video: así se vivió la semifinal de Enseñame Tucumán, rumbo a la gran final

La historia de Tucumán volvió a ponerse a prueba. Con entusiasmo, nervios y el acompañamiento de docentes y familiares, en LA GACETA se vivieron los primeros momentos de la segunda edición de Enseñame Tucumán, el certamen que convoca a estudiantes de la provincia a demostrar cuánto saben sobre la historia local.
En esta instancia, las alumnas Lucía Guerrero y Solana Palavecino, ambas de 15 años, se impusieron en la semifinal luego de responder correctamente las preguntas sobre la historia provincial.
Para llegar hasta allí, atravesaron semanas de preparación, con resúmenes compartidos y el apoyo de sus comunidades educativas, y lograron superar a representantes de otras cuatro instituciones.
Ahora, la dupla se prepara para la gran final, que se disputará el próximo 18 de noviembre en LA GACETA, frente a los próximos clasificados. El premio para quienes se consagren ganadores será un viaje a Villa Carlos Paz para todo su curso.
El certamen continúa y la expectativa crece. Mientras tanto, un video resume cómo se vivieron los primeros momentos de esta nueva edición.