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En video: así se vivió la semifinal de Enseñame Tucumán, rumbo a la gran final

El certamen reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas. Lucía Guerrero y Solana Palavecino se quedaron con la semifinal y el 18 de noviembre competirán por el premio mayor.

DISCIPLINA. La concentración de los estudiantes es un tema central.
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Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

La historia de Tucumán volvió a ponerse a prueba. Con entusiasmo, nervios y el acompañamiento de docentes y familiares, en LA GACETA se vivieron los primeros momentos de la segunda edición de Enseñame Tucumán, el certamen que convoca a estudiantes de la provincia a demostrar cuánto saben sobre la historia local.

En esta instancia, las alumnas Lucía Guerrero y Solana Palavecino, ambas de 15 años, se impusieron en la semifinal luego de responder correctamente las preguntas sobre la historia provincial. 

Amigas, compañeras de danza y finalistas de Enseñame Tucumán: la historia de Lucía y Solana

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Para llegar hasta allí, atravesaron semanas de preparación, con resúmenes compartidos y el apoyo de sus comunidades educativas, y lograron superar a representantes de otras cuatro instituciones.

Ahora, la dupla se prepara para la gran final, que se disputará el próximo 18 de noviembre en LA GACETA, frente a los próximos clasificados. El premio para quienes se consagren ganadores será un viaje a Villa Carlos Paz para todo su curso.

Los desempates le pusieron suspenso a la primera semifinal de Enseñame Tucumán

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El certamen continúa y la expectativa crece. Mientras tanto, un video resume cómo se vivieron los primeros momentos de esta nueva edición.

ENSEÑAME TUCUMAN Descubrí cuanto sabés de la historía de Tucumán. Mirá los programas y conocé a los ganadores. Ingresá a Enseñame Tucumán
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