Dimes y diretes de Enseñame Tucumán: de Lola Mora a Evita Perón

La visita de Juan Pablo II.- Una de las preguntas del concurso Enseñame Tucumán fue: ¿Cuántas personas se congregaron en el Aeropuerto de Cevil Pozo para recibir al Papa Juan Pablo II en 1987? Según detallaron los conductores, el 8 de abril de 1987 el Papa Juan Pablo II ofreció una misa en el Aeropuerto de Cevil Pozo, con la presencia de 50.000 fieles. Visitaba nuestro país por las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica, realizadas en Buenos Aires. Fue recibido por el Gobernador Fernando Riera y dirigió unas cálidas palabras a los fieles.
Comunidades indígenas.- Las microrregiones habitadas por comunidades indígenas en nuestra Provincia fueron otro de los puntos abordados durante el programa, en el cual se detalló que la vida cotidiana, las prácticas y saberes ancestrales de las comunidades indígenas de Tucumán se desenvuelven en distintos paisajes de nuestra provincia, que se clasifican en cinco microrregiones específicas: Valle de Yocavil, Valle de Tafí, Cumbres Calchaquíes - Sierras Centrales, cuenca Tapia-Trancas y oriente de las sierras del Aconquija.
Lola Mora.- Otra vez tuvo protagonismo en el programa la famosa escultora Lola Mora. En uno de los bloques se destacó que la escultora se encargó de evocar la gesta del 9 de julio con la particularidad de añadir una figura extemporánea: la de Julio Argentino Roca. La figura de este presidente fue clave para el encargo de ambos trabajos artísticos que la tucumana trajo de Europa.
El primer campeonato de fútbol.- En el juego “Verdadero o falso” se dieron detalles sobre el “Primer Campeonato Argentino de Fútbol Infantil Evita”, que llevó ese nombre -10- en honor a la esposa del Presidente de la República, General Juan Domingo Perón, doña María Eva Duarte de Perón, como un justo homenaje a su persona por su constante preocupación por la felicidad y bienestar de la niñez y por el incondicional apoyo que presta a este torneo”. El campeonato se realizó entre los últimos meses de 1949 y los primeros de 1950.
La Sociedad Extranjera.- Durante el concurso se abordó el papel de la Sociedad Extranjera en Tucumán. Esta adquirió el apodo de madre de sociedades debido a que sus miembros fundadores impulsaron posteriormente la creación de otras entidades mutuales. El texto “Las Comunidades de Inmigrantes: mundo asociativo, fiestas y trabajo” detalla que Carlos Páez de la Torre la definió como madre de Sociedades, ya que sus integrantes intervinieron activamente en la fundación de la Sociedad Española, la Sociedad Italiana y la Sociedad Francesa entre 1878 y 1885.
Colectividad boliviana.- En uno de los pasajes del programa se habló sobre una celebración de la colectividad boliviana en Tucumán. Se trata de la festividad del 6 de agosto, que conmemora la Independencia de Bolivia. Esta fiesta cívica es uno de los encuentros más importantes para la comunidad boliviana tucumana. Este festejo se realiza desde la década de 1990 en la ciudad de Lules.