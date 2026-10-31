Dimes y diretes de Enseñame Tucumán: de Lola Mora a Evita Perón

El primer campeonato de fútbol.- En el juego “Verdadero o falso” se dieron detalles sobre el “Primer Campeonato Argentino de Fútbol Infantil Evita”, que llevó ese nombre -10- en honor a la esposa del Presidente de la República, General Juan Domingo Perón, doña María Eva Duarte de Perón, como un justo homenaje a su persona por su constante preocupación por la felicidad y bienestar de la niñez y por el incondicional apoyo que presta a este torneo”. El campeonato se realizó entre los últimos meses de 1949 y los primeros de 1950.