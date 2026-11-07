Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”

Consultado sobre su situación contractual, Falcioni aclaró que cuenta con una cláusula que le permite desvincularse de la institución si así lo decide. “Yo tengo una cláusula de salida que firmamos en aquel momento. Puedo hacer uso de esa opción cuando yo decida. Tengo un contrato vigente, pero puedo hacer uso de la opción sin ningún costo para nadie, ni para el club ni para nosotros”, explicó.