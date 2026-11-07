Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”

El futuro de Julio César Falcioni en Atlético Tucumán continúa abierto. Después del empate 2-2 contra Banfield, el entrenador se refirió a las conversaciones que mantuvo con el presidente Mario Leito y consideró que existe una intención dirigencial de que continúe al frente del equipo, aunque aclaró que todavía quedan cuestiones por resolver antes de tomar una decisión definitiva.
“Me junté con el presidente a conversar. Vamos a seguir conversando a distancia, seguramente. El espíritu del presidente es, creo, que nos quedemos, pero tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”, expresó el “Emperador” en la conferencia de prensa posterior al último partido del año.
Consultado sobre su situación contractual, Falcioni aclaró que cuenta con una cláusula que le permite desvincularse de la institución si así lo decide. “Yo tengo una cláusula de salida que firmamos en aquel momento. Puedo hacer uso de esa opción cuando yo decida. Tengo un contrato vigente, pero puedo hacer uso de la opción sin ningún costo para nadie, ni para el club ni para nosotros”, explicó.
Además, cuando le preguntaron por los factores que podrían influir en su continuidad, fue tajante: “No estoy negociando. No estoy negociando con nadie. Negocio estabilidad deportiva. Tengo un contrato firmado”.
Las dificultades que atravesó Atlético
Uno de los aspectos en los que más se detuvo Falcioni fue en las condiciones de trabajo durante la temporada. En ese sentido, destacó el esfuerzo de los futbolistas para superar distintos inconvenientes.
“Los muchachos tuvieron que hacer mucho esfuerzo en el día a día. Tuvieron muchos contratiempos. Hoy llegamos en cinco vuelos diferentes para poder jugar este partido. En el partido anterior también llegamos en cinco vuelos diferentes”, reveló.
El entrenador también mencionó otras dificultades que, según explicó, condicionaron la preparación del plantel. “Durante la temporada no podíamos concentrar para dormir o descansar en el hotel. Cada uno se iba a su casa. Tuvimos un montón de dificultades que a lo mejor los de afuera no saben, pero los de adentro nos agrupamos, nos unimos y salimos adelante”, sostuvo.