Sin fervor pero con interés: así está Buenos Aires a horas de la llegada del Papa
Ocho claves para conocer el pulso de la ciudad, que mantiene su ritmo habitual pero promete cambiar el semblante cuando se inicie el “súper fin de semana largo”.
Resumen para apurados
- El papa León XIV llegará este domingo a Buenos Aires en visita pastoral oficial para encabezar actividades religiosas e institucionales con el Presidente de la Nación.
- Con 19.000 efectivos desplegados y obras en Palermo y Recoleta, la ciudad se prepara con feriados puente mientras el pontífice culmina su estadía previa en Uruguay.
- Se espera la llegada de más de 1,24 millones de turistas y un impacto económico de 88 millones de dólares, además de reuniones clave con víctimas de abusos eclesiásticos.
1) Buenos Aires es así. No le pidan que cambie, porque en esencia alberga varias ciudades que transitan vidas paralelas. Por eso, en zonas como Palermo y Recoleta la visita de León XIV empieza a sentirse con fuerza; y en otras latitudes del gigantismo porteño del Papa se habla poco y nada. Es el pulso de una urbe descomunal y cosmopolita, poblada en el microcentro por infinidad de turistas dispuestos a pagar $ 22.500 para subir a la punta del Obelisco. Eso sí: de los drugstores y tiendas de obsequios cuelgan banderas de León XIV (a $ 20.000) y la cartelería urbana aplaude su llegada. Contrastes.
2) Más de 19.000 efectivos de seguridad, entre policías de distintas fuerzas, gendarmes, prefectos, agentes de tránsito y personal sanitario, participarán del operativo que acompañará las actividades del Pontífice. La planificación contempla cada movimiento, desde el aterrizaje en Aeroparque hasta los encuentros multitudinarios. A lo largo del viernes esa presencia, tan anunciada, no se notó en las calles. Ni siquiera en puntos neurálgicos del “operativo León”, como el Monumento de los Españoles o la sede de la Nunciatura. Para ver la ciudad blindada -prometida por las autoridades- hay que esperar.
3) Los cortes de calles y los vallados no han provocado tantos engorros como se preveía. Siempre habrá algún chofer que se queje, pero en líneas generales el tránsito sigue fluyendo. Es en Palermo, particularmente en los Bosques y junto al Monumento de los Españoles, donde el paisaje urbano adquiere otra fisonomía. Hasta hace pocos días había espacios verdes y sectores de circulación habitual, ahora se levantan escenarios, palcos, pantallas gigantes, gazebos y estructuras metálicas. Es allí donde se evidencia que algo grande está por suceder en la capital del país; el resto exhibe su ritmo normal.
4) Por Avenida del Libertador y por Figueroa Alcorta van apareciendo en los balcones algunas banderas papales. No son muchas, pero ya hacen notar su combinación de blanco y amarillo. Se sabe que esas alturas serán el escenario perfecto para ver pasar el Papamóvil, en este caso una Toyota Hilux acondicionada para que las recorridas de Robert Prevost transcurran con armonía. Hay, por las dudas, una camioneta “muletto” lista para reemplazarla. Muchos vecinos hicieron buenos negocios alquilando esos balcones.
5) Es que la visita pastoral también constituye un movimiento turístico y económico de magnitud. Las estimaciones anticipan la llegada de más de 1,24 millón de visitantes a Buenos Aires y un impacto económico superior a los 88 millones de dólares. Hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte se preparan para recibir a peregrinos, turistas y delegaciones provenientes de distintos puntos del país y del exterior.
6) En Recoleta, el Palacio Fernández Anchorena está preparado para convertirse en la residencia del Papa. Allí funciona la Nunciatura Apostólica. La cuadra ya luce banderas y símbolos papales, mientras los movimientos de la seguridad vaticana y del personal diplomático son constantes. En el histórico palacio León XIV desarrollará una intensa agenda institucional, religiosa y pastoral. Por ejemplo, se habla de encuentros con víctimas de abusos y sus familiares.
7) En lo que sí divergen los porteños es en la consideración del fin de semana súper largo dispuesto por el Gobierno nacional. Además del feriado nacional del lunes, la Ciudad de Buenos Aires tendrá otro día no laborable el martes. La decisión apunta a facilitar los desplazamientos de los fieles y a reducir las complicaciones que podría generar la concentración de multitudes; pero a la vez golpea fuerte áreas como el comercio, los servicios, la educación y la administración pública.
8) ¿Y el clima? Después de un sábado ventoso, los pronósticos anticipan condiciones meteorológicas favorables para el domingo. León XIV tiene previsto aterrizar a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el Presidente de la Nación. Para entonces se espera una jornada templada y soleada, con temperaturas mínimas de entre 9 y 10 grados y máximas que rondarán los 22 o 23. Si las previsiones se cumplen, el cielo porteño aportará su cuota de tranquilidad a esta cuenta regresiva. A fin de cuentas, una caricia del más allá.