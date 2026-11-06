Sin fervor pero con interés: así está Buenos Aires a horas de la llegada del Papa

1) Buenos Aires es así. No le pidan que cambie, porque en esencia alberga varias ciudades que transitan vidas paralelas. Por eso, en zonas como Palermo y Recoleta la visita de León XIV empieza a sentirse con fuerza; y en otras latitudes del gigantismo porteño del Papa se habla poco y nada. Es el pulso de una urbe descomunal y cosmopolita, poblada en el microcentro por infinidad de turistas dispuestos a pagar $ 22.500 para subir a la punta del Obelisco. Eso sí: de los drugstores y tiendas de obsequios cuelgan banderas de León XIV (a $ 20.000) y la cartelería urbana aplaude su llegada. Contrastes.