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Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60
Por Roberto Delgado y Carlos Gustavo Grupalli Hace 2 Hs

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