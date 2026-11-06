El papa León XIV visita Uruguay: cuál es el cronograma completo de sus actividades

Resumen para apurados
- El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para una visita oficial de tres días que incluye misas y una reunión con el presidente Yamandú Orsi.
- El cronograma abarca recorridas por Montevideo, Paysandú y Florida, con actos diplomáticos, visitas a barrios vulnerables y una vigilia en el Centenario.
- Tras concluir su agenda el domingo con una misa en Florida, el Pontífice partirá hacia Buenos Aires para dar inicio a su esperada gira pastoral por Argentina.
El papa León XIV llegó este viernes a Montevideo, Uruguay y permanecerá en el país hasta el domingo 8 de noviembre. Durante su visita oficial, se reunirá con el presidente Yamandú Orsi, celebrará misas en Montevideo, Paysandú y Florida y participará de encuentros con autoridades, jóvenes y representantes de la sociedad antes de arribar a Argentina.
Su visita oficial será de tres días e incluirá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades en distintas ciudades del país. El Pontífice será recibido en Montevideo y luego viajará a Paysandú y Florida, antes de partir hacia Buenos Aires el domingo.
Primer día
La agenda comenzará a las 16.30, con su arribo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, procedente de Roma. A las 17, la comitiva partirá hacia la Ciudad Vieja de Montevideo. El recorrido incluirá avenida de las Américas, Rafael Barradas, la rambla por la senda sur, Paraguay y 18 de Julio, hasta llegar a la Plaza Independencia.
Allí, a las 17.30, se realizará la ceremonia de bienvenida, que marcará el primer acto público de la visita. 15 minutos después, León XIV participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual pronunciará un discurso.
A las 18.15, el Papa mantendrá una reunión privada con el presidente Orsi en el Edificio José Artigas. Luego, a las 19, recibirá la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.
La primera jornada concluirá en la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde a las 19.05 participará de las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. Durante la celebración, el Santo Padre pronunciará una homilía.
Segundo día
El sábado, León XIV comenzará las actividades temprano. A las 8.25, partirá junto a su comitiva desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú, donde llegará a las 9.10 y será recibido en pista.
A las 10, presidirá una misa en el Parque París Londres, durante la cual pronunciará una homilía. La actividad en esa ciudad finalizará con el regreso a Montevideo, previsto para las 12.45. La llegada a la capital uruguaya está programada para las 13.30.
Por la tarde, el Pontífice retomará su agenda con una visita a Casavalle, donde a las 17 mantendrá un encuentro con la realidad social del lugar y recorrerá la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
Una hora después, participará de un encuentro con representantes del mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay. La jornada concluirá a las 19, con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde León XIV pronunciará un discurso.
Llegada a Argentina
El domingo, último día de la visita oficial, el Papa viajará a Florida para celebrar una misa a las 10.30 en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Durante la ceremonia, ofrecerá una homilía.
Luego regresará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde a las 15.10 se realizará la ceremonia de despedida. Finalmente, a las 15.30, partirá hacia Buenos Aires, para continuar su visita a la Argentina.