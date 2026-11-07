Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield

Atlético Tucumán cerró su participación en el Clausura con un empate 2-2 frente a Banfield en el estadio Florencio Solá. El equipo de Julio César Falcioni mostró dos caras: dominó durante el primer tiempo, pero perdió intensidad en el complemento y dejó escapar una ventaja de dos goles. Juan Rodríguez, autor de un doblete en su debut, fue la gran figura de la noche.