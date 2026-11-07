Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield

Atlético Tucumán cerró su participación en el Clausura con un empate 2-2 frente a Banfield en el estadio Florencio Solá. El equipo de Julio César Falcioni mostró dos caras: dominó durante el primer tiempo, pero perdió intensidad en el complemento y dejó escapar una ventaja de dos goles. Juan Rodríguez, autor de un doblete en su debut, fue la gran figura de la noche.
Luis Ingolotti (3)
No transmitió seguridad bajo los tres palos. Salió apresuradamente en la definición del primer gol de Banfield y quedó mal ubicado en el tiro libre que terminó en el empate.
Leonel Di Plácido (5)
No pasó demasiados sobresaltos en defensa, aunque tampoco tuvo una participación importante en ataque. Cumplió con su tarea defensiva, pero aportó poco en las proyecciones por el sector derecho.
Juan Gabriel Rodríguez (8)
Fue la gran figura del partido en su debut. Marcó los dos goles de Atlético y demostró su capacidad para imponerse en las jugadas de pelota parada. En defensa tuvo algunos inconvenientes, pero su aporte ofensivo fue determinante.
Clever Ferreira (6)
Completó una actuación correcta en términos generales, con firmeza en buena parte de sus intervenciones. Sin embargo, dio la sensación de perder la marca en la diagonal de Alexander Machado que terminó en el primer descuento de Banfield.
Juan Infante (6)
Tuvo bastante trabajo defensivo por su sector y respondió con solvencia. También se proyectó al ataque en algunas oportunidades y consiguió generar cierto peligro. Fue uno de los más regulares de la última línea.
Renzo Tesuri (5)
Realizó un buen trabajo defensivo, especialmente en el retroceso y la colaboración con sus compañeros. Tuvo menor protagonismo en ataque y debió abandonar el campo de juego con molestias en uno de sus tobillos.
Julián Fernández (5)
No tuvo responsabilidad en los goles de Banfield. Completó un buen primer tiempo, en el que acompañó el funcionamiento colectivo, pero su rendimiento decayó en el complemento, al igual que el del resto del equipo.
Lautaro Godoy (7)
Volvió a ser uno de los futbolistas más destacados de Atlético. Participó activamente en la generación de juego, se animó a gambetear y provocó faltas en sectores peligrosos. Además, ejecutó los dos tiros de esquina que terminaron en los goles de Juan Rodríguez.
Facundo Pimienta (6)
Tuvo una participación importante durante el primer tiempo, en su primera titularidad. Se mostró activo en la circulación de la pelota y se complementó bien con Godoy. Sin embargo, perdió protagonismo durante el complemento hasta que fue reemplazado.
Alexis Canelo (6)
Tuvo varias intervenciones positivas en ataque. Exigió a los defensores rivales, ganó algunos duelos aéreos y aportó movilidad en el frente ofensivo. Fue una alternativa interesante durante los mejores momentos de Atlético.
Ramiro Ruiz Rodríguez (5)
No consiguió generar demasiadas situaciones de peligro, aunque tampoco tuvo una mala actuación. Buscó desmarcarse y ofrecer opciones de pase, pero le faltó mayor participación en los metros finales para inquietar al arco rival.
Ezequiel Ham (x)
Reemplazó a Pimienta en el complemento, pero no consiguió darle al equipo el manejo de pelota que necesitaba para recuperar el control del partido.
Gabriel Compagnucci (x)
Ingresó en lugar de Tesuri y no tuvo una buena actuación. Le costó acomodarse al desarrollo del encuentro y no consiguió aportar soluciones por su sector.
Manuel Brondo (x)
Dispuso de pocos minutos para intervenir en el juego y no logró generar situaciones de peligro.
Franco Nicola (x)
Ingresó sobre el final y tuvo escasa participación, sin tiempo suficiente para modificar el desarrollo del partido.