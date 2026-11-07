“Nos vuelven a ver”: adolescentes de Claypole esperan que la llegada del Papa visibilice las necesidades del Cottolengo

Isabella Giménez dice que siente que algo cambió en su barrio. A pocos metros del acceso al Cottolengo Don Orione hace frío durante este sábado marcado por las nubes y el viento. El termómetro no supera los 18 grados. Alrededor de Isabella y su grupo de amigos hay vallas y trabajadores que montan estructuras metálicas para recibir al papa León XIV. La adolescente de 16 años cuenta a LA GACETA que en los últimos días las calles de Claypole comenzaron a llenarse de preparativos: algunos decoran los alrededores del predio, otros organizan actividades. La comunidad está movilizada por un hecho que todavía les cuesta dimensionar. Parada frente al portón por donde el lunes a las 9.30 entrará el sucesor de Francisco, destaca que la visita puede hacer que el barrio vuelva a recibir atención.